Эстонские производители отзывают замороженные смеси из-за листерии: чем она опасна и кто под угрозой?

Maahärra и Härmavili отзывают некоторую продукцию по причине возможного заражения бактерией листерия. Несмотря на то, что в Эстонии этой бактерии пока обнаружено не было и оба производителя отозвали товар в качестве меры предосторожности, предлагаем разобраться, что это за ”зверь”.
По данным ВОЗ, листериоз пищевого происхождения - это одна из самых тяжелых болезней пищевого происхождения. Его возбудителем является бактерия Listeria monocytogenes. Это относительно редкая болезнь – ежегодно происходит от 0,1 до 10 случаев заболевания на 1 миллион человек в зависимости от стран и регионов. И хотя случаев заболевания немного, эта инфекция представляет значительную проблему в области общественного здравоохранения в связи с высокой смертностью.
В отличие от многих других бактерий, вызывающих широко распространенные болезни пищевого происхождения, L. monocytogenes может выживать и размножаться при низких температурах, обычно поддерживаемых в холодильниках. Употребление загрязненных пищевых продуктов, содержащих L. monocytogenes в больших количествах, является основным путем передачи инфекции. Инфекция может также передаваться от человека к человеку, в частности от беременных женщин к плоду.