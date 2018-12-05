Эстонские предприниматели учредили Образовательный фонд размером в один миллион евро

Идею образовательного фонда подали эстонские предприниматели — соучредитель Taxify Мартин Виллиг и соучредитель TransferWise Таавет Хинрикус. Члены-учредители фонда: Алари Ахо, Рийво Антон, Вильяр Аракас, Ахти Хейнла, Мартин и Терье Хенк, Таавет Хинрикус, Герри Кодрес, Норрис Коппель, Кристо Кяэрманн, Райн Лыхмус, Пирет и Вельо Отсасон, Мартин Ранд, Ристо Россар, Тыну Руннель, Рагнар Сассь, Хелен и Мартин Таюр, Анника Таллинн, Дина и Ханнес Тамъярв, Эде и Стен Тамкиви, Калев Таннер, Стен Тикк, Прийт Вайкмаа, Пеэп Вайн, Кайдо Веске, Мари-Лийз и Мартин Виллиг. Из предприятий фонд финансируют Civitta, Contriber, Eften, Helmes, Lingvist, Monese, Pipedrive, Superangel, Taxify и TransferWise. Образовательным фондом будет управлять целевое учреждение Heateo Sihtasutus (в переводе ”Фонд добрых дел”), обладающее многолетним опытом запуска и взращивания эффективных общественных инициатив.

По словам исполнительного директора фонда Heateo Sihtasutus Пиркко Валге, фонд может выдавать разовые субсидии или же финансово поддерживать один проект на протяжении нескольких лет. ”Мы ожидаем амбициозных инициатив, которые хотят ”встряхнуть” систему образования — в хорошем смысле этого слова. В Эстонии есть много хороших примеров таких инициатив — будь то Noored Kooli (”Молодежь идет в школу”), Alustavat Õpetajat Toetav Kool (”Школа, поддерживающая начинающего учителя”) или Kiusamisvaba Kool (”Школа, свободная от травли”). Для достижения наилучших результатов мы хотим сотрудничать с лидерами образования Эстонии, Министерством образования и науки, предпринимателями, высшими учебными заведениями и другими заинтересованными сторонами”, — сказала Валге.

Образовательный фонд поддерживает инициативы, устраняющие ”узкие места” в эстонском образовании. Учредители видят в качестве проблем старение преподавательского состава в Эстонии и дефицит его прироста, низкую престижность работы школьного руководителя и прерывание образовательной стези молодежи после окончания основной школы. Особое внимание уделяется развитию умений системы STEAM (естественно-научные и научно-математические предметы, а также творческая и командная работа) у школьников, которые являются ключевыми компетенциями современной экономики.

По словам соучредителя Taxify Мартина Виллига, фонд ищет образовательные инициативы. ”Эстонский ”ландшафт” стартапов развился до такой степени, что ни одна хорошая идея не остается без капитала. Местные инкубаторы, бизнес-ангелы и венчурные фонды выполняют свою роль. Теперь следует пройти сходный путь и в отношении социальной инновации. Образование является своего рода ”спинным хребтом” общества. Цель образовательного фонда — придавать общественным инициативам стимул, финансируя пилот-проекты. Таким образом государству не придется рисковать деньгами налогоплательщиков для разработки продукта, но зато получит функционирующий и адаптированный продукт. Если пилот-проект себя оправдает, государство должно будет решить — обеспечивать ли инициативе постоянное финансирование и как расширить ее положительное влияние на все школы Эстонии”, — сказал Виллиг.

Соучредитель TransferWise Таавет Хинрикус рассказал, что второй целью фонда является отправление общественности ясного послания: вклад государства и общества в образование должен вырасти. ”В третьем квартале 2018 году TransferWise и Taxify заплатили государству в общей сложности почти 3 миллиона только лишь в виде налогов на рабочую силу. Мы могли бы нанимать гораздо больше жителей Эстонии на наши предприятия и, таким образом, вносить в виде налогов еще больший вклад, но количество людей с подходящими характеристиками ограниченно. Если ожидается, что в один прекрасный день технологический сектор Эстонии будет столь же сильным, как и Кремниевая долина, культурный ландшафт Эстонии — таким же разнообразным, как и в Париже, а эстонская промышленность — такой же высокотехнологической, как и в Германии, то единственным решением является самое умное в мире общество — как с точки зрения своих знаний и цифровой грамотности, так и точки зрения социального интеллекта. Одними лишь результатами тестов PISA этих пиков не завоевать”, — сказал Хинрикус.

Образовательный фонд Heateo Sihtasutus был учрежден 30 ноября 2018 года. Нынешний объем фонда составляет 1,1 миллиона евро. Отдельные лица и коллективы, у которых есть идея и план того, как устранить ”узкие места” в сфере образования Эстонии, могут получить более подробную информацию о фонде на сайте Heateo Sihtasutus www.heategu.ee/haridusfond