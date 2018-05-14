Эстонские предприниматели намерены обновить систему госустройства

По словам члена совета ЦУ Riigireform Юри Райдла, новой партии или политического движения не создается, с партийной точки зрения речь идет о чисто аполитичном объединении. ”На сегодняшний день вот уже почти девять лет мы ведем в обществе горячую дискуссию о государственной реформе и обновлении государства. При поддержке учредителей целевого учреждения мы наконец сможем создать необходимые инструменты и программу для воплощения этой идеи в жизнь. Мы хотим не критиковать сделанное, не соревноваться и не бороться с кем-либо, а мы хотим в качестве подарка подарить свой вклад в обновление эстонского государства”, — объяснил Юри Райдла планы созданного целевого учреждения.

Первым делом целевое учреждение хочет передать концепцию государственной реформы председателю Рийгикогу, правительству и всем партиям, которые представлены в парламенте, в день гражданина, 26 ноября 2018 года.

Учредителями целевого учреждения являются эстонские предприниматели Андрес Сааме, Армин Кыомяги, Энн Кунила, Ханнес Тамъярв, Хельдур Меэритс, Яак Нигуль, Яан Пиллесаар, Яан Пуусааг, Яанус Отса, Юри Кяо, Юри Мыйз, Койт Уус, Лембит Лумп, Марк Берман, Мати Полли, Олари Тааль, Олав Мийл, Парвель Пруунсильд, Пеэтер Мянд, Прийт Кесса, Прийт Пийлманн, Райво Хейн, Тийна Мыйз, Тийт Пруули, Тийт Куули, Тоомас Сильдмяэ, Вильяр Аракас и Вячеслав Леэдо.

Работой целевого учреждения будут руководить бывший председатель Госсуда и член Европейского суда по защите прав человека Райт Марусте и правовед, адвокат и один из авторов конституции Эстонской Республики Юри Райдла. Под их опекой в сотрудничестве с учредителями, советом и правлением, а также привлеченными экспертами, будут проходить подготовительные работы по разработке концепции государственной реформы и предложений законопроектов, а также проекты по составлению тезисов для объяснительных записок.

Членами правления целевого учреждения являются Юри Кяо, Олари Таал и Райт Марусте.