Эстонские предприниматели намерены обновить систему госустройства

В понедельник, 14 мая 2018 года, 28 предпринимателей Эстонии учредили Целевое учреждение Riigireform, с целью наполнить понятным содержанием идеи по обновлению системы государственного устройства Эстонии.
Речь идет об аполитичном частном объединении сроком на один год, в рамках которого будет разработана концепция государственной реформы и необходимые для ее осуществления проекты многих законопроектов и тезисы объяснительных записок. Результат работы целевого учреждения станет подарком предпринимателей к столетнему юбилею Эстонской Республики.
По словам одного из инициаторов этой инициативы Олари Таал, настало время обновить государственность Эстонии. ”С эстонским государством ничего не стряслось, но для будущего необходим курс на серьезные обновления. Имеется множество фактов, которые нельзя игнорировать. Общие расходы эстонского государства на публичный сектор находятся на критическом уровне общепринятых норм. Эстония слишком отрегулированная страна, с растущим правительственным аппаратом и все больше становящаяся государственно-централизованной страной. Мы сделаем свои очень конкретные предложения для изменения этой ситуации”, — объяснил Таал цель создания целевого учреждения.