Эстонские пользователи Facebook вновь стали жертвами коварного вируса

В аккаунтах жителей Эстонии на Facebook в последнее время вновь получил распространение вирус Ray-Ban, который постит с профиля пользователя рекламу солнечных очков и отмечает в публикации его друзей, пишет geenius.ee.

Также вирус может постить рекламу с разных страниц и отмечать при этом всех людей, которых только возможно.

Проще всего сообщить о подобного рода картинке или странице администрации Facebook, которая при наличии достаточного количества жалоб заблокирует спамеров. Также вы можете запретить отмечать себя на фотографиях или временно заблокировать все уведомления.