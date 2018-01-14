14.01.2018, 14:20

Эстонские пользователи Facebook вновь стали жертвами коварного вируса

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rus.delfi.ee
EST
Эстонские пользователи Facebook вновь стали жертвами коварного вируса
Facebook

В аккаунтах жителей Эстонии на Facebook в последнее время вновь получил распространение вирус Ray-Ban, который постит с профиля пользователя рекламу солнечных очков и отмечает в публикации его друзей, пишет geenius.ee.

Также вирус может постить рекламу с разных страниц и отмечать при этом всех людей, которых только возможно.

Foto: geenius.ee

Проще всего сообщить о подобного рода картинке или странице администрации Facebook, которая при наличии достаточного количества жалоб заблокирует спамеров. Также вы можете запретить отмечать себя на фотографиях или временно заблокировать все уведомления.

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