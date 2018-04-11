Эстонские компании представят свои игры на международном конкурсе Game Village

16 и 17 апреля в Таллинне пройдет международная конференция разработчиков компьютерных игр GameDev Days 2018. В рамках этого события состоится конкурс на лучшую игру, в котором примут участие около 30 проектов.
Свои разработки представят и эстонские компании, среди которых как маленькие начинающие студии, так и крупные фирмы, существующие на рынке не первый год. Они покажут игры в разных жанрах и техниках — от простейших головоломок до игр в виртуальной реальности.
По данным некоммерческого объеденения разработчиков игр IGDA Estonia, в сфере разработки игр в Эстонии работает 82 предприятия. Ежегодный рост местного игрового рынка составляет около 20%. В последние годы эстонское правительство при помощи структурных фондов ЕС активно способствует развитию этой сферы.
Представляем вашему внимаю некоторые игры эстонских разработчиков, участвующие в международном конкурсе Game Village.
Stickman Combats — многопользовательская стрелялка с рисованными человечками. Игроки из разных уголков мира могут участвовать в боях, улучшать своих персонажей, получать медали, торговать предметами и просто находить новых друзей. Студия: Javelin