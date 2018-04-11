11.04.2018, 12:31

Эстонские компании представят свои игры на международном конкурсе Game Village

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rus.delfi.ee
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Эстонские компании представят свои игры на международном конкурсе Game Village
Limestone games

16 и 17 апреля в Таллинне пройдет международная конференция разработчиков компьютерных игр GameDev Days 2018. В рамках этого события состоится конкурс на лучшую игру, в котором примут участие около 30 проектов.

Свои разработки представят и эстонские компании, среди которых как маленькие начинающие студии, так и крупные фирмы, существующие на рынке не первый год. Они покажут игры в разных жанрах и техниках — от простейших головоломок до игр в виртуальной реальности.

По данным некоммерческого объеденения разработчиков игр IGDA Estonia, в сфере разработки игр в Эстонии работает 82 предприятия. Ежегодный рост местного игрового рынка составляет около 20%. В последние годы эстонское правительство при помощи структурных фондов ЕС активно способствует развитию этой сферы.

Представляем вашему внимаю некоторые игры эстонских разработчиков, участвующие в международном конкурсе Game Village.

Stickman Combats — многопользовательская стрелялка с рисованными человечками. Игроки из разных уголков мира могут участвовать в боях, улучшать своих персонажей, получать медали, торговать предметами и просто находить новых друзей. Студия: Javelin

Nirvana Pilot Yume — космические гонки в духе фантастического аниме 80-х годов. Студия: Dev9k

Modern Defense — игрок обороняется от полчищ врагов. С каждым новым уровнем он может купить все больше оружия. Но как распорядиться ресурсами — починить старое вооружение или все-таки приобрести новое? Студия: DK games

Everfight VR — многопользовательская игра в виртуальной реальности, где игроки сражаются между собой на мечах.

Cheitha — стрелялка, в которой нужно обороняться от полчищ зомби, в то же время пополняя запас оружия и открывая новые территории. Студия: Headshot Labs

ТОП

Voidship: The Long Journey — игра, в которой нужно управлять боевым космическим кораблем, отправившимся во многовековую миссию. Студия: Cydonian Games

Aeon must die — жестокое путешествие со странными попутчикми, в котором можно унитожать байкерские банды галактических дорог, или наоборот, дружить с ним. В конце вы встретитесь лицом к лицу с убийцей, который как хищник выслеживал вас на протяжении всей игры. Студия: Limestone games

В конференции примут участие более 500 человек и выступит около спикеров, в том числе представители крупнейших мировых компаний: Twitter, Google Adwords, Wargaming (разработчик сверхпопулярной игры World of Tanks) и многие другие. Конференцию откроет министр культуры Эстонии Индрек Саар.
Конференция GameDev Days пройдет в Таллинне в шестой раз. Мероприятие организовано компанией по созданию мобильных игр Creative Mobile при поддержке некоммерческого объединения IGDA Estonia, а также компаний Derivco, Playrix и Epic Games. Партнерами конференции являются магазины компьютерной техники Arvutitark и Datagate.

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