Эстонские компании представят свои игры на международном конкурсе Game Village

Nirvana Pilot Yume — космические гонки в духе фантастического аниме 80-х годов. Студия: Dev9k

Modern Defense — игрок обороняется от полчищ врагов. С каждым новым уровнем он может купить все больше оружия. Но как распорядиться ресурсами — починить старое вооружение или все-таки приобрести новое? Студия: DK games

Everfight VR — многопользовательская игра в виртуальной реальности, где игроки сражаются между собой на мечах.

Cheitha — стрелялка, в которой нужно обороняться от полчищ зомби, в то же время пополняя запас оружия и открывая новые территории. Студия: Headshot Labs

Voidship: The Long Journey — игра, в которой нужно управлять боевым космическим кораблем, отправившимся во многовековую миссию. Студия: Cydonian Games

Aeon must die — жестокое путешествие со странными попутчикми, в котором можно унитожать байкерские банды галактических дорог, или наоборот, дружить с ним. В конце вы встретитесь лицом к лицу с убийцей, который как хищник выслеживал вас на протяжении всей игры. Студия: Limestone games

В конференции примут участие более 500 человек и выступит около спикеров, в том числе представители крупнейших мировых компаний: Twitter, Google Adwords, Wargaming (разработчик сверхпопулярной игры World of Tanks) и многие другие. Конференцию откроет министр культуры Эстонии Индрек Саар.

Конференция GameDev Days пройдет в Таллинне в шестой раз. Мероприятие организовано компанией по созданию мобильных игр Creative Mobile при поддержке некоммерческого объединения IGDA Estonia, а также компаний Derivco, Playrix и Epic Games. Партнерами конференции являются магазины компьютерной техники Arvutitark и Datagate.