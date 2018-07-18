18.07.2018, 07:00

Эстонские фирмы все чаще становятся жертвой мошенников

советы эксперта
rus.delfi.ee
EST
Kredex
KredexFoto: Ilmar Saabas

Все чаще предприятия-экспортеры Эстонии встречаются с мошенническими схемами, сообщает KredEx.

Марико Рукхольм из KredEx Krediidikindlustus приводит примеры таких схем и дает советы, как их выявить еще на ранней стадии.

По словам члена правления KredEx Krediidikindlustus Марико Рукхольм, она ежемесячно общается с местными экспортерами, которые отправили товар или оказали услугу своим партнерам, но деньги за это так и не получили. ”Главная причина этого — неожиданные финансовые трудности, банкротство или же форс-мажорные обстоятельства, которые значительно сказываются на деятельности зарубежного партнера. В то же время мы все чаще видим и мошенников, которые и не думали оплачивать поставленный товар”, — описывает Рукхольм.

Подделка известной фирмы

Сегодня, по словам Рукхольм, одной из наиболее распространенных схем является рассылка по электронной почте обманных писем, в которых мошенники выступают представителями известных фирм и делают это так искусно, что это не вызывает никаких подозрений по части фона партнера или корректности сделки. Это называют BEC-схемой (business e-mail compromise) и, увы, как отмечает Рукхольм, среди жертв из 130 стран есть и эстонские предприятия. В то же время, когда предприятия обращались с желанием страхования, KredEx удалось выявить таких типичных мошенников еще в самом начале сделки.

”При обращении обманщиков наши предприниматели часто не видят подвоха — название фирмы совпадает, контактное лицо — так же, и не возникает никаких сомнений в отношении зарубежного партнера”, — пояснила Рукхольм. Но уже в этом году многие эстонские предприятия пострадали от этих писем, когда их авторы использовали именитые компании, отправляя письма с очень похожих электронных адресов, когда вместо окончания .com в конце адреса стояли, например, .co.uk или .net, а в конце письма был и логотип фирмы.

Сокрытие бизнес-проблем предприятия

ТОП

По словам Рукхольм, у местных экспортеров неизбежно возникают бизнес-контакты и с такими зарубежными партнерами, у которых на фоне красивого бренда были серьезные затруднения в бизнесе. ”Владельцы предприятия могут поменяться, ключевые лица уже покинули компанию и даже если финансовое положение по графикам выглядит хорошим, на деле ситуация в фирме может быть крайне критичной”, — поясняет Рукхольм.

”Даже в таких ситуациях, когда при продаже запрашивают от покупателя частичную предоплату в 50%, наши предприятия несут ущерб. Так, например, не было изначально никакого злого умысла или предвзятости у покупателя в отношении товара одной эстонской фирмы, но предприятие неожиданно завершило свою экономическую деятельность и его представители избегали любых контактов как с инкассо-фирмой, так и с другим инстанциями”, — приводит Рукхольм пример конкретного случая.

Как можно опознать обман?

Даже если зарубежный партнер выглядит на первый взгляд очень солидно, стоит, по словам Рукхольм, обратить внимание на исследование фона предприятия. ”Начать стоит с простого интернет-поиска, исследуя как само предприятие, так и контактное лицо — в том числе и его контактные данные. Также очень полезно изучить предыдущие сделки компании, их фон, учитывая при этом географическую и политическую бизнес-среду, в которой работает данный покупатель”, — дает совет Рукхольм, указывая на возможные более ранние проблемы в бизнесе потенциального партнера и на нестабильную экономическую среду в его государстве.

В последние годы подозрения на мошенническую схему попадают время от времени на рабочий стол KredEx и поэтому страховщик советует быть эстонским предпринимателям осторожными, используя при необходимости анализ предложения или же иногда просто отказываясь от сделки. ”Благодаря выработанной за годы основательной аналитике, которую поддерживают базы данных и информация из международных сетевых ресурсов, мы можем очень глубоко изучить фоновую информацию разных предприятий и в случае подозрения сообщить об этом еще на ранней стадии. Понятно, что у всех компаний нет возможностей провести такое исследование самим, именно поэтому эту работу стоит доверить экспертам в своей области”, — пояснила Рукхольм.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Работник в недоумении: оценки клиентов теперь влияют на мою зарплату. Законно ли это?

18.07.2018
В редакцию Delfi обратился Илья (имя изменено, настоящее имя редакции известно — прим. ред.), зарплата которого с недавних пор стала зависеть от индекса потребительской лояльности. Юрист объясняет, имел ли право работодатель включить в трудовой договор такой пункт.
Подробнее

Трамп согласен, что Россия вмешивалась в американские выборы, и готов дать отпор в будущем

18.07.2018
Президент США Дональд Трамп согласился с выводами американских следователей и сотрудников спецслужб о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы в 2016 году, пишет The New York Post. Однако глава государства отрицает тот факт, что вмешательство оказало какое-либо влияние на исход голосования. При этом президент выразил готовность отразить аналогичные попытки вмешательства в будущем.
Подробнее


Как победить страх перед перелетами, почему стюардессы не боятся летать и как быть, если запаниковал сосед по самолету?

18.07.2018
Авиационный транспорт является не только самым быстрым, но и самым надежным способом добраться из пункта ”А” в пункт ”Б”. Согласитесь, это особенно важно для человека в отпуске, когда каждый день на счету. Более того, статистика происшествий показывает, что самолеты намного безопаснее поездов, автобусов, морского транспорта или автомобилей. Однако, несмотря на это, порядка 15% взрослых во всем мире страдает аэрофобией. Что делать, чтобы не позволить панике овладеть вами в полете и отравить отпуск?
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Зарабатывали как могли. Андрес Анвельт о фарцовщиках и проститутках в 80-е

17.07.2018
В этот раз я хочу обратиться к обстоятельствам, которые стали постепенно оказывать влияние на нашу жизнь и нашу безопасность. За криминогенными изменениями 80-х годов стоял целый ряд политических и экономических событий. Первым большим толчком стал стремительный старт развития ковбойского капитализма и его легализация в виде кооперативного (то есть элементарного) предпринимательства.
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSTU/61M
219,- €
186,15 €
-15% Meeste käekell Police APOLLO PL.14438JPOB/13
99,- €
84,15 €
-15% Meeste käekell Police KING COBRA PL.14538JSBN/65A
219,- €
186,15 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100031
139,- €
-25% Käekell LACO JU 52 861908
540,- €
405,- €

СТУДИЯ DELFI | Итоги саммита Путин-Трамп: куда подевался наглый "ковбой"?!

17.07.2018
16 июля в Хельсинки состоялся исторический саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Существует совершенно противоположные оценки его итогов, и сегодня свой взгляд на то, что же все-таки произошло в столице Финляндии в нашей студии изложил политолог Пеэтер Тайм. По мнению нашего гостя, американский президент оказался намного слабее своего российского коллеги и во многом предал интересы западного мира.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Глава Luminor требует от Google назвать имя человека, слившего в сеть запись его разговора с работниками

17.07.2018
По данным шведского издания Dagens Nyheter глава банка Luminor Эркки Раазуке ходатайствует о том, чтобы эстонский суд обязал Google обнародовать имя человека, который выложил в интернет видео разговора Раазуке и его работников.
Подробнее

В Палдиски могут построить хранилище окончательного складирования ядерных отходов

17.07.2018
В Эстонии планируют построить хранилище окончательного складирования радиоактивных отходов. В качестве наиболее вероятного места строительства рассматривается территория бывшего учебного центра атомного подводного флота СССР в городе Палдиски на полуострове Пакри.
Подробнее

Почему каждый год надо брать отпуск? Объясняет директор по персоналу

17.07.2018
Жители Эстонии слывут работящим народом и, если надо, не считают зазорным отложить свой отпуск на неопределенное время. И при этом не задумываются о том, что продолжительная работа без отпуска, эпизодически перемежаемая отдельными свободными днями, является серьезной нагрузкой для здоровья — как физического, так и душевного, пишет Tele2 в своем пресс-релизе.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ