18.07.2018, 07:00

Эстонские фирмы все чаще становятся жертвой мошенников

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советы эксперта
rus.delfi.ee
EST 1
Kredex
KredexFoto: Ilmar Saabas

Все чаще предприятия-экспортеры Эстонии встречаются с мошенническими схемами, сообщает KredEx.

Марико Рукхольм из KredEx Krediidikindlustus приводит примеры таких схем и дает советы, как их выявить еще на ранней стадии.

По словам члена правления KredEx Krediidikindlustus Марико Рукхольм, она ежемесячно общается с местными экспортерами, которые отправили товар или оказали услугу своим партнерам, но деньги за это так и не получили. ”Главная причина этого — неожиданные финансовые трудности, банкротство или же форс-мажорные обстоятельства, которые значительно сказываются на деятельности зарубежного партнера. В то же время мы все чаще видим и мошенников, которые и не думали оплачивать поставленный товар”, — описывает Рукхольм.

Подделка известной фирмы

Сегодня, по словам Рукхольм, одной из наиболее распространенных схем является рассылка по электронной почте обманных писем, в которых мошенники выступают представителями известных фирм и делают это так искусно, что это не вызывает никаких подозрений по части фона партнера или корректности сделки. Это называют BEC-схемой (business e-mail compromise) и, увы, как отмечает Рукхольм, среди жертв из 130 стран есть и эстонские предприятия. В то же время, когда предприятия обращались с желанием страхования, KredEx удалось выявить таких типичных мошенников еще в самом начале сделки.

”При обращении обманщиков наши предприниматели часто не видят подвоха — название фирмы совпадает, контактное лицо — так же, и не возникает никаких сомнений в отношении зарубежного партнера”, — пояснила Рукхольм. Но уже в этом году многие эстонские предприятия пострадали от этих писем, когда их авторы использовали именитые компании, отправляя письма с очень похожих электронных адресов, когда вместо окончания .com в конце адреса стояли, например, .co.uk или .net, а в конце письма был и логотип фирмы.

Сокрытие бизнес-проблем предприятия

ТОП

По словам Рукхольм, у местных экспортеров неизбежно возникают бизнес-контакты и с такими зарубежными партнерами, у которых на фоне красивого бренда были серьезные затруднения в бизнесе. ”Владельцы предприятия могут поменяться, ключевые лица уже покинули компанию и даже если финансовое положение по графикам выглядит хорошим, на деле ситуация в фирме может быть крайне критичной”, — поясняет Рукхольм.

”Даже в таких ситуациях, когда при продаже запрашивают от покупателя частичную предоплату в 50%, наши предприятия несут ущерб. Так, например, не было изначально никакого злого умысла или предвзятости у покупателя в отношении товара одной эстонской фирмы, но предприятие неожиданно завершило свою экономическую деятельность и его представители избегали любых контактов как с инкассо-фирмой, так и с другим инстанциями”, — приводит Рукхольм пример конкретного случая.

Как можно опознать обман?

Даже если зарубежный партнер выглядит на первый взгляд очень солидно, стоит, по словам Рукхольм, обратить внимание на исследование фона предприятия. ”Начать стоит с простого интернет-поиска, исследуя как само предприятие, так и контактное лицо — в том числе и его контактные данные. Также очень полезно изучить предыдущие сделки компании, их фон, учитывая при этом географическую и политическую бизнес-среду, в которой работает данный покупатель”, — дает совет Рукхольм, указывая на возможные более ранние проблемы в бизнесе потенциального партнера и на нестабильную экономическую среду в его государстве.

В последние годы подозрения на мошенническую схему попадают время от времени на рабочий стол KredEx и поэтому страховщик советует быть эстонским предпринимателям осторожными, используя при необходимости анализ предложения или же иногда просто отказываясь от сделки. ”Благодаря выработанной за годы основательной аналитике, которую поддерживают базы данных и информация из международных сетевых ресурсов, мы можем очень глубоко изучить фоновую информацию разных предприятий и в случае подозрения сообщить об этом еще на ранней стадии. Понятно, что у всех компаний нет возможностей провести такое исследование самим, именно поэтому эту работу стоит доверить экспертам в своей области”, — пояснила Рукхольм.

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