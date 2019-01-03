Эстонские бизнесмены вершат в ЮАР революцию и строят грандиозные планы

Полтора года назад Ээрик Оя и Мартен Оргна отправились в ЮАР. В кармане у них было полмиллиона евро, полученных от частных инвесторов для создания в Йоханнесбурге фирмы по аренде авто CarGet, пишет Eesti Päevaleht.
Хотя на первый взгляд идея казалось абсурдной, ЮАР оказалась подходящим местом для запуска такого рода бизнеса: достаточно развитая инфраструктура, услуги и экономика, но закрытый автомобильный рынок и плохое транспортное сообщение в городах. Аренда автомобилей — это именно то, что было нужно 50 миллионам жителям республики.
Бизнес действует уже полгода, и сейчас в парке CarGet насчитывается 250 автомобилей. За пару-тройку лет мужчины планирует увеличить это число до 100 000. Если этим платном будет суждено сбыться, ценность CarGet вырастет до миллиарда долларов.
Клиентами фирмы являются, как правило, люди, которые хотят приобрести недорогой подержанный автомобиль, но которым консервативные банки кредита или лизинга не дают. CarGet приходит на помощь, выкупает у продавца понравившуюся клиенту машину и сдает ее ему в аренду. Примечательно, что все расчеты и оформление происходят дигитально через созданное в Эстонии программное обеспечение. Видеть клиента или автомобиль при этом совсем не обязательно.
Эрик Оя признает, что арендные платежи, действительно, большие, но для бизнеса с высоким уровнем риска это нормально. Он отмечает, что для многих местных жителей данная услуга является своего рода спасательным кругом. ”Там есть, например, международные фирмы, которые берут на работу торговых агентов, но с условием, что у них есть свой автомобиль. Банк говорит этому (будущему) агенту приходить за лизингом через шесть месяцев с выпиской со счета. Но чтобы получить работу, ему нужна машина! Так мы и берем на себя риск, сами выкупаем автомобиль и передаем в пользование этому человеку в обмен на месячную плату с возможностью выкупить его в любой момент”, — рассказывает Оя и добавляет, что банки часто посылают восвояси и людей со средней зарплатой.
Способствует процветанию бизнеса и закрытый рынок: импортировать автомобили в страну очень дорого.