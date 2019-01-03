Эстонские бизнесмены вершат в ЮАР революцию и строят грандиозные планы

Хотя на первый взгляд идея казалось абсурдной, ЮАР оказалась подходящим местом для запуска такого рода бизнеса: достаточно развитая инфраструктура, услуги и экономика, но закрытый автомобильный рынок и плохое транспортное сообщение в городах. Аренда автомобилей — это именно то, что было нужно 50 миллионам жителям республики.

Бизнес действует уже полгода, и сейчас в парке CarGet насчитывается 250 автомобилей. За пару-тройку лет мужчины планирует увеличить это число до 100 000. Если этим платном будет суждено сбыться, ценность CarGet вырастет до миллиарда долларов.

Клиентами фирмы являются, как правило, люди, которые хотят приобрести недорогой подержанный автомобиль, но которым консервативные банки кредита или лизинга не дают. CarGet приходит на помощь, выкупает у продавца понравившуюся клиенту машину и сдает ее ему в аренду. Примечательно, что все расчеты и оформление происходят дигитально через созданное в Эстонии программное обеспечение. Видеть клиента или автомобиль при этом совсем не обязательно.