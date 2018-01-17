17.01.2018, 21:30

Эстонские банки закрывают счета зарубежных предпринимателей

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rus.delfi.ee
EST
Эстонские банки закрывают счета зарубежных предпринимателей
Foto: A. and I. Kruk, Shutterstock.com

Банки не открывают банковские счета зарубежным фирмам и закрывают без предупреждения счета фирм, которые много лет работают в Эстонии, сообщают "Делове Ведомости".

По словам адвоката адвокатского бюро Sorainen Альберта Линнтама, счета массово закрываются из-за новых жестких правил Европейского Союза, цель которых — борьба с отмыванием денег.

”И не имеет значения, как долго это предприятие проработало в Эстонии и не важно, чем оно занимается. По закону автоматически речь идет о клиенте с повышенным риском” — пояснил Линнтман.

Для того, чтобы обслуживать зарубежных клиентов, банкам необходимо сделать крупные инвестиции в программное обеспечение.

На вопрос, сколько за последнее было закрыто счетов нерезидентов в LHV, SEB и Swedbank, точного ответа не последовало.

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