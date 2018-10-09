09.10.2018, 14:10

Эстонские банки планируют запустить единую сеть банкоматов

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rus.delfi.ee
EST 13
Эстонские банки планируют запустить единую сеть банкоматов
Foto: Kenno Soo

Действующие в Эстонии банки планируют запустить единую сеть банковских автоматов.

Это означает, что количество банкоматов в стране сократится (сейчас их примерно 700).

”В тех местах, где сейчас находится, например, четыре банкомата разных банков, их станет меньше. Количество единичных автоматов в местах, где только один автомат, уменьшено не будет, поскольку расходы на содержание распределяться между разными банками”, — сказал председатель правления Союза банков Эстонии Эрки Килу.

Идея о единой системе банковских автоматов выдвигалась и раньше, но тогда один банк был против ее вополощения.

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