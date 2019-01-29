Эстонская железная дорога намерена продать необходимый Таллинну участок земли



"Мы сообщили о том, что в общественных интересах хотели бы приобрести эту недвижимость и находящиеся на ней исторические здания, — подчеркнул Новиков. — Довели до сведения и бесперспективность этой недвижимости для частного владельца. Несмотря на это, Эстонская железная дорога намерена сделать новую попытку выставить участок на публичные торги". Предыдущая попытка продать участок по начальной цене в 3 миллиона евро, провалилась, поскольку к сроку не поступило ни единого предложения.

Таллинская городская управа известила возможных покупателей, что не даст разрешения на возведение на участке новых строений, но на собственника ляжет обязанность приведения в порядок имеющихся. Там находятся двухэтажное здание ремонтных мастерских и насосная станция. Участок находится в зоне охраны памятников старины Старого города и на него распространяются жесткие ограничения.

Ясно, что большой прибыли участок будущему собственнику не обещает, скорее всего, даже не окупит затрат, а город в нем очень заинтересован, почему и сделал совету "Ээсти раудтеэ" разумное предложение, которое было согласовано с исполнительным руководством предприятия. Но совет предприятия на него, к сожалению, не согласился".

Новиков заметил, что уже не первый раз государственные ведомства или принадлежащие государству предприятия пытаются продать, вселяя несбыточные надежды в будущего собственника, бесперспективные, с точки зрения развития недвижимости, участки.