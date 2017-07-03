03.07.2017, 16:55

Эстонская турфирма объявила о неплатежеспособности

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rus.delfi.ee
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Nice'i rannapromenaad kaks päeva pärast terrorirünnakut
Nice'i rannapromenaad kaks päeva pärast terrorirünnakutFoto: Madis Veltman

В понедельник турфирма Travel Dreams сообщила Департаменту защиты прав потребителей о своей неплатежеспособности. Департамент собирает у потребителей заявления для возврата денег за турпутевки, пишет Kasulik.

Клиентов Travel Dreams OÜ, находящихся в рейсе в данным момент, ситуация не касается: все платы внесены, и поездки идут по плану.

Департамент просит клиентов турфирмы, чьи путешествия еще не начались, обратиться в Департамент защиты прав потребителей.

Заявление можно подать до 04.08.2017 года. Для этого следует заполнить и подписать соответствующую форму, которую можно найти на сайте департамента.

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