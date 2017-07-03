Эстонская турфирма объявила о неплатежеспособности

В понедельник турфирма Travel Dreams OÜ сообщила Департаменту защиты прав потребителей о своей неплатежеспособности. Департамент собирает у потребителей заявления для возврата денег за турпутевки, пишет Kasulik.

Клиентов Travel Dreams OÜ, находящихся в рейсе в данным момент, ситуация не касается: все платы внесены, и поездки идут по плану.

Департамент просит клиентов турфирмы, чьи путешествия еще не начались, обратиться в Департамент защиты прав потребителей.

Заявление можно подать до 04.08.2017 года. Для этого следует заполнить и подписать соответствующую форму, которую можно найти на сайте департамента.