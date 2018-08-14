14.08.2018, 09:56

Эстонская строительная фирма получила на российском рынке сильный удар

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rus.delfi.ee
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Uusehitised Peterburis Venemaal.
Uusehitised Peterburis Venemaal. Foto: Karli Saul

Экономические показатели Irest Ehitus, большую долю в которой имеет предприниматель и баскетболист Рейн Киудсоо, из-за уменьшения объемов российского рынка сильно пострадали.

Оборот Irest Ehitus в прошлом году составил всего лишь чуть более 4 млн евро, что на две трети меньше, чем годом ранее, пишет Äripäev.

В годовом экономическом отчете отмечается существенный спад объемов строительной деятельности в России: с 11,3 млн евро в 2016 году до 682 000 евро в прошлом. При этом доход от продаж в Эстонии вырос с 928 евро до 3,3 млн.

Чистая прибыль фирмы в прошлом году составила всего 165 000 евро против более 6 млн в 2016.

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