07.11.2017, 17:00

Эстонская семья из-за более высоких детских пособий возвращается из Финляндии на родину

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rus.delfi.ee
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Tallink Shuttle päikeseloojangulFoto: Hendrik Osula

Налоговые льготы для людей с низким и средним доходом и детские пособия заставили Кристин Ёэпик задуматься о возвращении из Финляндии в Эстонию, пишет газета Helsingin Sanomat.

”В отпуске по уходу за ребенком здесь я получаю почти столько же, сколько получала бы в Эстонии, но в Эстонии мне не пришлось бы платить такую большую аренду”, — говорит она. Семья прожила в Финляндии три года. Муж работал строителем, жена уборщицей. В семье трое детей дошкольного возраста, скоро должен родиться еще один.

Эстонские пособия для семей с тремя и четырьмя детьми обогнали финские в июне, когда за трех детей стали платить 500, а за четырех 600 евро в месяц. Это больше чем в Финляндии более чем на 100 евро. При этом финские пособия на одного и двух детей выше эстонских.
Отпуск по уходу за ребенком в Эстонии оплачивается в размере 100% от прошлогодней зарплаты и длится 18 месяцев, что почти в два раза больше, чем в Финляндии.
Как бы то ни было, семья хочет вернуться в Эстонию не только из-за пособий. В качестве причины называются также оставшиеся здесь друзья и близкие.

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”Если в Эстонии что-то случится, то я всегда могу попросить кого-то приглядеть за детьми. В Финляндии нет никого, с кем можно было бы, например, просто пойти и попить кофе”, — говорит Кристин.

По ее словам, в Финляндии у них денег особо не было: ”Зарплата была 1400 евро, аренда — 1300. То же самое, что и в Эстонии. Месячная зарплата уходит на аренду. На одну зарплату не прожить”.

Позже семья получила в Финляндии пособие на жилье, но в Эстонии у них есть небольшой дом, поэтому пособие не пригодилось.

Дочь женщины рассказала, что однажды учительница попросила тех эстонских учеников, чьи отцы работают на стройке, поднять руку. Подняли все десять человек.

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