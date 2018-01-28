28.01.2018, 19:22

Эстонская писательница: работающим пенсионерам не следует платить пенсию

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rus.delfi.ee
EST
MARI SAAT
MARI SAATFoto: Arno Mikkor

Государство могло бы отказаться от выплат пенсий работающим пенсионерам и взять на себя обязательство покрывать расходы по обеспечению мест в Домах ухода для тех, кто сам не имеет возможности оплачивать эту услугу, предлагает писательница Мари Саат в своей колонке, опубликованной изданием Äripäev.

”Меня удивляла наша пенсионная система еще десять лет назад, когда в 60 лет я стала получать пенсию. Для меня было сюрпризом то, что, хотя я работаю с полной занятостью, мне продолжают платить пенсию”, — написала Саат.

”Знаю, что, например, в такой богатой стране как Швеция подобного нет: если люди желают получать пенсию, то должны уйти с работы, и, по моим данным, такой же порядок действует в большинстве развитых стран, более обеспеченных, чем наша. И что же, наша маленькая бедная Эстония способна платить полную пенсию работающим пенсионерам?!”.

Читайте подробнее в Äripäev.

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