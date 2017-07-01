Эстонская компания признана лучшим дистрибьютором кофемашин JURA в мире

Эстонская компания Rickman Trade была удостоена высокой международной награды как лучший в мире импортер и дистрибьютор кофемашин JURA. Награда выдается материнской компанией на основании результатов продаж за последние три года, сообщает Rickman Trade OÜ.

Расположенный в Швейцарии производитель автоматических кофемашин JURA Elektroapparate AG вручил на прошлой неделе премию Leo, названную в честь одного из учредителей предприятия, эстонской компании Rickman Trade. За последние три года оборот компании вырос более чем на 70%, она имеет самую высокую в сравнении с другими странами долю рынка и является крупнейшим в мире дистрибьютором, продающим машины JURA.

”2016 год был для нас на эстонском рынке рекордным — мы продали в Эстонии более 4000 машин, в Прибалтике и Белоруссии — в целом примерно 8000 кофемашин”, — комментирует рост объемов член правления Сильвер Ритс.

По его словам, рынок кофемашин класса ”премиум” быстро увеличивается не только в нашем регионе, но во всем мире. ”В то же время, приятно осознавать, что наша компания достигла в Прибалтике в области продаж равноценных с такими странами как Швеция или Россия успехов”, — добавляет Ритс.

По его словам, кофемашина является для эстонцев, скорее всего, средством приготовления кофе с молоком. Покупая машину, они хотят насладиться дома таким же вкусным капучино и кофе латте, как и в кафе.

Машины JURA продаются в 50 странах, в дюжине из них компания JURA представлена своими филиалами, а в остальных регионах действуют независимые импортеры. Rickman Trade OÜ и его предшественники занимались эксклюзивными поставками машин в Прибалтику с 1997 года, а в 2015 году добавилась и Белоруссия.

Награда ”Leo” вручается эстонскому импортеру уже третий раз, предыдущие были получены им в 2006 и 2014 годах.