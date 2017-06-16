Эстонская ИТ-фирма создала приложение, влияющее на глобальную климатическую политику

Одна из крупнейших в Эстонии фирм, занимающихся разработкой программного обеспечения, — Helmes — создала для Международного энергетического агентства платформу администрирования и продажи энергетических данных, которая используется для формирования как мировых цен на нефть, так и соглашений по климату, значится в пресс-релизе.

Руководитель команды Helmes Мартин Леэт сказал, что приложение объединяет всю мировую статистику, касающуюся энергоносителей, которую используют крупные нефтедобывающие страны и организации для формирования политик и цен. „Новое приложение точнее и быстрее предыдущего, кроме того, оно позволяет формировать более эффективную энергетическую политику. Например, данные, собранные в нашей системе, используются для формирования глобальных соглашений по климату”, — отметил Леэт.

„Кроме государств приложением будет пользоваться частный сектор и предприятия энергетики. На его основе будут осуществляться анализы рынка, влияющие на цены на энергоносители — от солнечной энергии до каменного угля. Также, к примеру, будут оцениваться выбросы углекислого газа в атмосферу различными секторами энергетики”, — сказал Леэт.

„Сейчас мы занимаемся разработкой следующей части системы, которая обеспечит различным организациям простой доступ к энергетическим данным, и на продаже этих данных Энергетическое агентство сможет зарабатывать довольно много денег. Если Энергетическое агентство будет зарабатывать на предоставлении данных благодаря лучшей среде, например на десять процентов больше, это будет в несколько раз превышать средства, затраченных на разработку”, — сказал Леэт.

Helmes выиграл международный тендер Энергетического агентства и теперь его обслуживает команда, состоящая из семи эстоноземельцев.