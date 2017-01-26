Эстонская игровая компания умышленно получает меньший доход?

Coolbet является одной из немногих эстонских игровых кoмпаний. Средняя доходность в данной индустрии составляет 8-9%. Другими словами, с каждых поставленных 100 евро фирма получает 8-9 евро дохода. Coolbet посчитал такой процент слишком высоким, поскольку это оказывает негативное влияние на развлекательный аспект игры. Именно поэтому Coolbet решил снизить маржу до 3-4%, тем самым, дав игрокам возможность выиграть больше.

В Coolbet понимают, что те же игроки, кто ищет развлечения и получают удовольствие, играя на ставках, в конечном счете, платят их зарплаты и заслуживают справедливого и честного отношения к себе.

Если откинуть в сторону очень умелых игроков и тех, кому посчастливилось выиграть джекпот, то примерно 85% из всех игроков теряют деньги на спортивных ставках. Вполне возможно, что некоторые фирмы в ходе своих маркетинговых кампаний могут оставить обратное впечатление, но цифры показывают, что в дальнейшей перспективе деньги остаются предприятию. Такая честность кажется весьма непривычной, но это и есть видение основателя фирмы Яана Свендсена — сделать Coolbet максимально открытым по отношению к своим клиентам. Но почему все же люди должны доверять Coolbet?

Честность и открытость

Coolbet прозрачен. Находящийся в Таллинне главный офис уже насчитывает более 50 сотрудников и быстро растет.

«Мы разрабатывали концепцию Coolbet, чтобы она была основана на открытости и честности. Мы настолько открыты, что показываем, сколько и на что наши клиенты ставят», — говорит Яан. Этого не предлагает ни одно другое предприятие.

Coolbet подходит к делу по-человечески и персонально. Она предлагает лучшую службу поддержки и намерена создать новый уровень стандартов для ответственной игры.

Отношение на равных

Игра в казино и на ставках должна быть веселой и увлекательной, ведь мы имеем дело с развлекательной индустрией. У команды Coolbet опыт в данном направлении составляет в совокупности более 200 лет, и в компании знают точно, чего желают клиенты.

Яан Свендсен в ходе своей карьеры создал несколько предприятий, в том числе Tr iobet. Последний был выкуплен в 2012 году кoмпанией Betsson Group. После перерыва в несколько лет Яан решил создать что-то новое и внести инновации в игральный мир.

По словам Яана Свендсена, к спортивным ставкам и казино следует относиться как к развлечению. «Хороший пример – поход в кинотеатр, что стоит примерно 10 евро. В похожей манере можно сделать свой вечер увлекательнее, поставив ставку на местную команду, что также требует финансового вложения, как и в примере с кинотеатром. Мы желаем, чтобы Вы получали наслаждение, но в большей степени хотим, чтобы Вы играли ответственно», — сказал Я. Свендсен.

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