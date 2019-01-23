23.01.2019, 12:50

Эстонская фирма застряла с миллиардным проектом в Финляндии

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rus.delfi.ee
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AS Windoor
AS WindoorFoto: Tiit Blaat

Строитель стеклянных фасадов Windoor не успевает к сроку со строительством фасада здания крупного финского проекта, что означает, что и работа других фирм затягивается, сообщают "Деловые ведомости".

Речь о крупном проекте Tripla в Хельсинки, где будет размещен самый крупный торговый центр Mall of Tripla, парковочный дом, остановки общественного транспорта, квартиры, отели и коммерческие площади — общая стоимость проекта около миллиарда евро. За развитие и строительства проекта отвечает строительный концерн YIT.

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