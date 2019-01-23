Эстонская фирма застряла с миллиардным проектом в Финляндии

Речь о крупном проекте Tripla в Хельсинки, где будет размещен самый крупный торговый центр Mall of Tripla, парковочный дом, остановки общественного транспорта, квартиры, отели и коммерческие площади — общая стоимость проекта около миллиарда евро. За развитие и строительства проекта отвечает строительный концерн YIT.