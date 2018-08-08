Эстонская фирма оказалась замешана в покупке украинских боевых снарядов

Покупателем снарядов было Министерство обороны Грузии, которое заказало товар из Украины у одного предприятия на Кипре. Боеприпасы были отправлены в Грузию из Болгарии по Черному морю в конце прошлого года.

Всего грузины приобрели 2400 танковых снарядов, 1600 минометных мин и 18 000 дымовых гранат.

При этом деньги в сделке прошли через банковские счета эстонской бухгалтерской фирмы. Как считает полиция, данный процесс мог иметь место для того, чтобы скрыть реальную личность того, кто получил от сделки выгоду.

КаПо инициировало в отношении бухгатерской фирмы уголовное дело, так как та не имела право на посредничество в купле-продаже военных товаров.

Руководитель фирмы объяснил денежные операции тем, что в Эстонии для этого имеется льготная система налогообложения. По его словам, проведя деньги через эстонский банковский счет, удалось сэкономить 30% от дохода по сравнению в Латвией или Литвой.

В итоге уголовное дело было завершено в порядке оппортунитета. Бухгалтерская фирма выплатила государству 28 000 евро, а ее руководитель — 2000 евро.