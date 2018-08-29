Эстонская экономика на пороге: все отчетливее начинает сказываться низкая рождаемость в 1990-х

Европейская экономика тоже начала 2018 год, как и ожидалось, в спокойном темпе, однако и в последующие месяцы значительного скачка не произошло. В то же время, индикаторы настроений показывают неубывающий оптимизм предприятий, что подтверждается и постоянно растущим уровнем занятости.

Экономический рост еврозоны удержится в ближайшие годы на 2 процентах, что обеспечивается активным инвестированием и экспортом, да и рост частного потребления остается устойчивым. Хотя инфляция на протяжении прогнозируемого периода составит всего 1,5 процента, Европейский центробанк начнет к концу 2019 года повышать процентные ставки, правда, очень острожными темпами.

Ситуация на основных целевых рынках Эстонии в ближайшие годы останется хорошей, однако темпы роста по сравнению с предыдущим периодом замедлятся. Экономики Финляндии и Швеции, крупнейших торговых партнеров, будут расти в 2019 и 2020 годах в среднем на 2,3 процента, что с учетом уровня благосостояния этих стран совсем неплохо, хотя и значительно ниже нынешнего трехпроцентного уровня. Выигрышным для местной экономики является то обстоятельство, что рост экспорта обеих стран остается устойчивым, что благоприятно сказывается на эстонских предприятиях, включенных в цепочку ценности с тамошними экспортерами. С другой стороны, на росте экспорта Эстонии в последние годы благоприятно сказывалось жилищное строительство в Швеции, темпы которого теперь существенно замедлились.

Эстонская экономика находится в настоящее время на пороге. Благоприятное влияние оказывает сильный рынок труда, который оживил потребление и активное строительство. Однако традиционный столп экономики, экспорт, в последнее время не демонстрировал столь блестящих результатов — несмотря на благоприятную экономическую конъюнктуру в целевых странах. Наряду с разовыми спадами одной из причин этого является уменьшающаяся эффективность прежней эстонской модели успеха. Действуя в качестве скандинавского производственного цеха, экономика смогла достичь своего нынешнего уровня развития, но чем выше уровень жизни, тем сложнее сохранять основанную на расходах конкурентную позицию.

Чтобы вырваться из этого заколдованного круга, предприятиям необходимы новые навыки и большая смелость в привлечении розничных потребителей. Зависимость от отдельного крупного клиента, который добавляет на продукцию свой бренд и ценник с более высокой ценой, удобна, но опасна. Все отчетливее начинает сказываться на экономике низкая рождаемость в 1990-х, которая уже проявилась на рынке труда, но скоро начнет тормозить и рынок недвижимости. По этой причине сохранение экономического роста более 3 процентов является серьезным вызовом для Эстонии.

Опираясь на объемы строительства и частное потребление, экономика будет расти в нынешнем и в 2019 году 3,5-процентными темпами, но в 2020 году уменьшающиеся инвестиции начнут тормозить рост. Согласно прогнозу, экспорт будет увеличиваться на 4 процента, однако реальная ситуация может оказаться значительно менее устойчивой. К радости домохозяйств в 2019 и 2020 годах не ожидается заметного роста цен, который как в 2017, так и в нынешнем году значительно превысил 3 процента. Ограниченные возможности рынка труда будут способствовать продолжению роста заработной платы, однако потенциал увеличения занятости ограничен.