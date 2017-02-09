Эстоноземельцы привозят из отпуска не только сувениры, но и экзотические болезни

Отдых не всегда заканчивается хорошо – в экзотической стране можно подхватить и экзотическую болезнь. Чаще же всего из рейсов за границу туристы привозят кишечные инфекции. Читайте, чем и где можно заразиться!

Эстоноземельцы стали все чаще путешествовать, а это также означает, что по возвращению на родину туристы привозят с собой все более широкий спектр болезней. Согласно данным Департамента здоровья Эстонии, в прошлом году в стране было зарегистрировано 176 связанных с путешествиями случаев заболеваний.

Бойтесь комаров

Более половины ”импортированных” болезней составили кишечные инфекции, которые распространяются через зараженную еду, воду, руки или поверхности. Среди них в 29 случаях причиной заболевания был норовирус, 25 человек заболели сальмонеллезом, 19 — кампилобактериальным энтеритом,16 — ротавирусным энтеритом, а 15 — шигеллезом.

Читать еще

Кроме кишечных инфекций люди привозят с собой в Эстонию болезни, передающиеся через комариные укусы. В конце 2016 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала чрезвычайную ситуацию распространения вируса Зика законченной, но к комарам все равно нужно относиться осторожно, так как кроме вируса Зика они распространяют малярию и лихорадку денге.

Как и вирус Зика, лихорадка денге распространена во многих странах Южной Америки, районе Карибского моря и в Азии. В прошлом году в Эстонии лихорадку денге диагностировали у девяти человек, которые ездили в Таиланд, Индонезию, Индию, Кению, на Кубу и Филиппины. В Азии также стоит опасаться малярии.

Вакцина от гепатита А никогда не помешает

Одним из вирусных заболеваний, в случае которых Департамент здоровья советует перед посещением экзотической страны пройти вакцинацию, является гепатит А. Этой болезнью можно заразиться во всем мире, в особенности в развивающихся странах и даже во многих популярных туристических направлениях. Наибольшими регионами распространения являются Центральная и Южная Африка, а также Индия и Пакистан.

Гепатит А или так называемая ”болезнь немытых рук”, передается фекально-оральным путем — либо напрямую от больного человека здоровому, либо через зараженную еду. Особенную осторожность нужно проявлять в отношении сырой еды и продуктов, не требующих термообработки.

Например, опасность могут нести употребляемые сырыми дары моря, которые при произрастании на близких к городам пляжах и водоемах могут быть заражены из-за сточных вод. Стоит также избегать воду из-под крана и сделанные из нее кубики льда в коктейлях.

В 2016 году в Эстонии было зарегистрировано семь случаев заражения гепатитом А, три из которых были связаны с путешествиями. Туристы заразились вирусом в Бразилии, Болгарии и Турции, при этом ни один из заразившихся не проходил вакцинацию от гепатита А.

Россия находится на первом месте среди источников заразы

Что касается 2015 года, то по сравнению с ним в 2016 году в Эстонии было выявлено на 22 случая связанных с туризмом вирусных заболеваний больше. В 2015 году было зарегистрировано всего 154 случая, а в 2016 из было 176.

Рекордное количество вызванных путешествиями болезней было зафиксировано в 2009 году, когда эта цифра составила 300.

Согласно данным Департамента здоровья, вирусный заболевания в Эстонию чаще всего попадают из популярных туристических направлений, а также из соседних стран.

В прошлом году больше всего болезней было завезено из России — всего 37 случаев. Из них 22 случая — целая группа эстоноземельцев заразилась норовирусом в молодежном лагере. После России по числу случаев заражения находятся Болгария, Турция, Таиланд и Латвия.