Эстонка о ”затаривании” в Латвии: я не пьяница и не госизменник, просто у нас все слишком дорого

Проживающая в одном маленьком городке в Южной Эстонии Рийна написала в редакцию Naistekas, что не понимает, почему некоторые смотрят косо на тех, кто ездит закупаться в Латвию.

”Мой сын работает в Финляндии и домой приезжает раз в пару недель. И его не перестает удивлять разница в наших ценах на продукты. И иногда он даже покупает что-то поесть в Хельсинки, чтобы привести нам. Еще пару лет назад мне казалось бредом, что в Финляндии цены могут быть ниже”.

”Если ты постоянно живешь в Эстонии, то единственным приемлемым вариантом остаются закупки в Латвии. Нет, моя семья не затаривается там ящиками с алкоголем, а покупает еду и другие потребительские товары. Мы недавно закончили небольшой ремонт, все необходимое для которого тоже приобрели в Латвии”.

”Многие в интернете пишут, что ездящие за покупками в Латвию люди — не патриоты. А мне хочется спросить в ответ: что это за государство, которое одной рукой дает, а другой — отбирает? Моя зарплата не очень большая. Я даже кое-что выиграла с этими налоговыми изменениями, но это не покрывает инфляцию. Я езжу на работу на машине, муж тоже. Бензин такой дорогой, а в Латвии намного дешевле”.

”Вероятно, сидящим в столице на теплых местах политикам трудно это понять. В других уголках Эстонии зарплаты не такие высокие. Если в Южной Эстонии ты получаешь 600-700 евро чистыми, то можешь считаться успешным. Но в магазине этому успешному среднему классу с этими деньгами делать нечего, цены только растут”.

"Что-то изменится только тогда, когда все поднятые акцизы будут пересмотрены и от них откажутся”.