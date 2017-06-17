Эстонию посетил сальвадорский фермер, выращивающий самый дорогой сорт кофе в мире

В пятницу, 16 июня, Эстонию посетил Эмилио Лопес Диас — руководитель сальвадорской кофейной плантации Cuatro M, где выращивают самый дорогой в мире кофе сорта Гейша. Эксклюзивный кофе впервые поступил в продажу в Эстонии. Кофе сорта Гейша поставляется в Европу в ограниченном количестве в связи с растущим спросом на него в Японии и США, сказано в пресс-релизе.

”Спрос на кофе сорта Гейша, а также на другие сорта кофе высочайшего качества, из года в год растет в особенности на крупных рынках, где в принципе много потребителей кофе. Весь урожай кофе Гейша на 5-10 лет вперед покупают у возделывающих сорт фермеров преимущественно японцы и крупные американские корпорации. Другим рынкам и небольшим предприятиям эксклюзивного кофе попросту не хватает”, — рассказала Хейли Политанов, одна из основателей предприятия Coffee People, привезшего кофе редкого сорта в Эстонию.

Гейша — очень требовательный к условиям выращивания сорт. Возделывать его могут лишь немногие кофейные плантации в Центральной Америке. ”Для выращивания сорта Гейша подходят далеко не любые плантации, а растения этого сорта дают мало плодов, поэтому ежегодного такого кофе производят совсем немного. А то, что производят, уходит богатым перекупщикам на основании договоров о прямых поставках. У небольших кофейных предприятий отсутствуют финансовые возможности для того, чтобы скупить у фермеров их урожай за несколько лет. Компания Coffee People просто оказалась в нужное время в нужном месте, поэтому нам удалось выйти на эту плантацию в Сальвадоре. Это, безусловно, демонстрирует успех нашей 15-летней деятельности и то, насколько хорошо работает наша сеть контактов в мире кофе”, — Политанов рассказала о том, как эстонскому предприятию посчастливилось привезти в нашу страну самый дорогой в мире кофе.

Руководитель сальвадорской кофейной плантации Cuatro M, кофейный фермер в седьмом поколении Эмилио Лопес Диас занимается выращиванием сорта Гейша уже четыре года. Прибывший в Эстонию груз — первый урожай Гейши на ферме Диаса. ”Гейша — один из старейших сортов кофе в мире. Родом сорт из Эфиопии, откуда он пришел в Центральную Америку. Гурманы очень высоко ценят его аромат и вкус, который считается базовым вкусом кофе. Для нас выращивание этого сорта — дело чести и знак качества всей плантации, поскольку возделывание сорта Гейша требует идеальных условий”, — прокомментировал Диас.

В этом году в Европу с плантации Cuatro M пришло четыре мешка кофе Гейша, один 30-килограммовый мешок поступил на рынок Эстонии. Эмилио Лопес Диас на сегодняшнем мероприятии пообещал, что в следующем году все предназначенные для Европы четыре мешка будут отправлены в Эстонию. ”У нас сложились прекрасные отношения с эстонской кофейной компанией Coffee People, и в следующем году мы пришлем на эстонский рынок уже 120 килограммов Гейши”, — сказал Диас.

По словам Хейли Политанов, спрос на кофе постоянно растет, тогда как производственные мощности сокращаются. ”С одной стороны, увеличивается количество любителей кофе — особенно, кофе качественного. А с другой стороны, в результате климатических изменений сокращается площадь пригодных для выращивания кофе плантаций и уменьшается урожайность. Сегодня кофейные плантации находятся в ситуации, когда очень большие территории больше просто не приносят урожая. Все это может привести к тому, что через десять лет кофе станет товаром категории ”люкс””, — добавила Политанов.

С 16 июня в ограниченных количествах кофе Гейша продается в кафе Gourmet Coffee, а также в кафе Komeet.