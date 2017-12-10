Эстонию настиг крупнейший за последние годы рост цен. Что подорожало больше всего?

Индекс потребительских цен вырос в ноябре этого года на 4.2 процента по сравнению с прошлым годом. В последний раз цены на товары и услуги росли столь значительно в 2012 году, сообщает Ärileht со ссылкой на данные Департамента статистики.

Товары по сравнению с ноябрем прошлого года подорожали на 5,4 процента, а услуги — на 2,1 процента. Административно регулируемые цены на товары и услуги выросли на 8,3 процента, а не регулируемые — на 3,1.

Больше всего (на две пятых) индекс потребительских цен в сравнении с ноябрем 2016-го повысило подорожание продуктов и безалкогольных напитков.

Молоко, молочные продукты и яйца подорожали на 13,3 процента, овощи — на 17,2, фрукты — на 14,6. Подорожание моторного топлива, алкогольных напитков и табачных изделий увеличило общий уровень потребительских цен на три пятых, то есть на одну пятую в каждом отдельном случае. В случае алкогольных напитков к росту уровня цен привело, прежде всего, подорожание пива на 27,2 процента. И бензин, и дизельное топливо по сравнению с прошлым годом стали на 16 процентов дороже.

Из продуктов за год больше всего подорожали сливочное масло (54%), картофель (28%) и свежие овощи (23%).

В предыдущий раз столь резкий рост потребительских цен наблюдался в Эстонии в 2012 году, в марте, когда он составил 4,4 процента по сравнению с мартом 2011-го.

Если говорить о росте цен за последний месяц, то по сравнению с октябрьским на ноябрьский индекс больше всего повлияло подорожание моторного топлива на 7,8 процента. Большое влияние на месячное изменение индекса оказало также подорожание продуктов питания на 1 процент.