22.05.2018, 20:00

Эстония живет скоростями: начался сбор заявок на подключение к общеэстонской сети быстрого интернета


rus.delfi.ee
EST
Эстония живет скоростями: начался сбор заявок на подключение к общеэстонской сети быстрого интернета
Foto: Elektrilevi

На этой неделе крупнейшее сетевое предприятие Эстонии Elektrilevi начало сбор заявок на подключение к сети быстрого интернета. Цель заключается в том, чтобы получить целостную картину по всей Эстонии, что позволит более точно картографировать потребности в строительстве сети, сообщает предприятие

Заявки на подключение к быстрой сети интернета могут подавать все жители Эстонии, для этого не нужно являться клиентом Elektrilevi. Сбор заявок ведется через домашнюю страницу.

”В следующем году мы хотим приступить к строительству открытой сети быстрого интернета, а для этого нам требуется предварительная и максимально точная информация о том, в каких местах Эстонии нужен быстрый интернет”, — рассказал член правления Elektrilevi Тааво Рандна.

Заявки — это один из факторов, который будет оказывать влияние на решения Elektrilevi в области развития. ”Планировать сеть быстрого интернета мы будем исходя из заявок. Но перед инвестированием мы будем учитывать и другие обстоятельства, например — эффективнее создавать сеть связи одновременно с обновлением электросети. Мы также рассмотрим имеющиеся возможности использования интернета, и в данном случае приоритет останется за регионами, где на сегодняшний день соединение отсутствует или его скорость очень низкая”, — сказал Рандна. Он добавил, что после анализа собранной информации выяснится более конкретно, в каком объеме и где Elektrilevi будет строить сеть.

Сбор заявок будет вестись до конца августа 2018 года. С осени будет разрабатываться более точный общеэстонский график инвестиций. Строительство сети планируется завершить за пятилетний период.

Сеть быстрого интернета, которую строит Elektrilevi, будет открыта для всех поставщиков услуг связи. Это означает, что услугу интернета через эту сеть смогут предлагать все операторы. Само предприятие Elektrilevi продавать услуги интернета не будет.

ТОП

В рамках нескольких пилотных проектов в 2018 году Elektrilevi протестирует возможности строительства открытой сети быстрого интернета. В настоящее время работы по строительству открытой сети связи ведутся одновременно с работами по обслуживанию электросети в Таллинне, в районе Вескиметса, где договор о поставке услуги интернета заключен с четырьмя операторами связи.

Предприятие надеется, что сможет приступить к строительству общеэстонской сети уже в 2019 году.

”Мы создаем сеть быстрого интернета на базе линий электропередачи. Благодаря совместным работам по строительству двух инфраструктур мы экономим деньги и можем максимально быстро создать сеть быстрого интернета”, — добавил Рандна. Основанное на оптическом кабеле постоянное соединение является качественным, оно меньше зависит от погоды и позволяет использовать интернет скоростью до 1 Гбит/с.

Компания Elektrilevi является крупнейшим предприятием распределительной сети в Эстонии, управляющим приблизительно 60 000 километров линий электропередачи и 24 000 подстанций. Кроме этого компания Elektrilevi оказывает ряд услуг открытого рынка, крупнейшими из которых в настоящее время являются управление уличным освещением Таллинна и Тарту, где именно благодаря совместной эксплуатации инфраструктуры удалость повысить качество уличного освещения, оперативность исправления неполадок и значительно снизить административные расходы.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ВИДЕО: Известный бизнесмен на Porsche нарушил ПДД и вступил в перепалку с инспектором МуПо

22.05.2018
Недавно у одного из инспекторов МуПо произошла словесная перепалка с водителем Porsche, который, по данным Delfi, является бизнесменом и одним из основателей Riigireformi SA Яанусом Отсом.
Подробнее


ФОТО: Ушел от столкновения с одним, но врезался в другой. В Вильяндимаа в аварии тяжело пострадали два человека

22.05.2018
Сегодня в 14:30 произошла авария на 9 км шоссе Вильянди-Рынгу в деревне Холстре в Вильяндимаа, где столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Двое человек серьезно пострадали.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Кальюлайд: я готова поехать в Москву, когда Россия ратифицирует пограничный договор

22.05.2018
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сказала в интервью Радио 4, что готова поехать в Москву и встретиться с Владимиром Путиным, если Россия ратифицирует пограничный договор .
Подробнее

ВИДЕО DELFI: Кылварт: Таллинн намерен восстановить Горхолл, а также инвестировать в развитие общественного транспорта

22.05.2018
Сегодня в Таллинне состоялся бизнес-форум под названием “Будущее уже сегодня”. О приоритетах и планах по развитию Таллинна рассказал председатель столичного горсобрания Михаил Кылварт.
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100002
159,- €
-10% Meeste käekell Festina F16170-7
125,- €
112,50 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
269,70 €
-20% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBZS/12
209,- €
167,20 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
360,- €
334,80 €

Подозрительно: Партия реформ платила консультационным фирмам, принадлежащим членам партии

22.05.2018
Как выяснилось, до прихода к власти Ханно Певкура Партия реформ платила за консультационные услуги фирмам, в которых имели долю реформисты Райн Розиманнус и Мартин Кукк. Обе фирмы получили за свои услуги солидные суммы, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО и ВИДЕО: Воздушный шар ЭР100 совершил экстренную посадку среди жилых домов в Кристийне

22.05.2018
В понедельник вечером в районе Кристийне произошел инцидент: воздушный шар ЭР100, паривший до этого над центром Таллинна, совершил посадку среди жилых домов. По заверению летного клуба Keelutsoon, посадка не была аварийной.
Подробнее

Во время зарубежных визитов с ребенком Майлис Репс сидят другие работники министерства

22.05.2018
Министр образования и науки Майлис Репс часто берет в зарубежные рабочие поездки свою младшую дочь Шарлотту, где на время деловых встреч с девочкой сидят другие члены делегации.
Подробнее

Кадри Симсон отказалась подискутировать в Петербурге с двумя министрами РФ

22.05.2018
Министр экономики Эстонии Кадри Симсон получила приглашение принять участие в дискуссии на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге вместе с двумя членами правительства России, но, сославшись на занятость, от поездки отказалась, сообщает rus.err.ee.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ