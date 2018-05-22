Эстония живет скоростями: начался сбор заявок на подключение к общеэстонской сети быстрого интернета

Заявки — это один из факторов, который будет оказывать влияние на решения Elektrilevi в области развития. ”Планировать сеть быстрого интернета мы будем исходя из заявок. Но перед инвестированием мы будем учитывать и другие обстоятельства, например — эффективнее создавать сеть связи одновременно с обновлением электросети. Мы также рассмотрим имеющиеся возможности использования интернета, и в данном случае приоритет останется за регионами, где на сегодняшний день соединение отсутствует или его скорость очень низкая”, — сказал Рандна. Он добавил, что после анализа собранной информации выяснится более конкретно, в каком объеме и где Elektrilevi будет строить сеть.

Сбор заявок будет вестись до конца августа 2018 года. С осени будет разрабатываться более точный общеэстонский график инвестиций. Строительство сети планируется завершить за пятилетний период.

Сеть быстрого интернета, которую строит Elektrilevi, будет открыта для всех поставщиков услуг связи. Это означает, что услугу интернета через эту сеть смогут предлагать все операторы. Само предприятие Elektrilevi продавать услуги интернета не будет.

В рамках нескольких пилотных проектов в 2018 году Elektrilevi протестирует возможности строительства открытой сети быстрого интернета. В настоящее время работы по строительству открытой сети связи ведутся одновременно с работами по обслуживанию электросети в Таллинне, в районе Вескиметса, где договор о поставке услуги интернета заключен с четырьмя операторами связи.

Предприятие надеется, что сможет приступить к строительству общеэстонской сети уже в 2019 году.

”Мы создаем сеть быстрого интернета на базе линий электропередачи. Благодаря совместным работам по строительству двух инфраструктур мы экономим деньги и можем максимально быстро создать сеть быстрого интернета”, — добавил Рандна. Основанное на оптическом кабеле постоянное соединение является качественным, оно меньше зависит от погоды и позволяет использовать интернет скоростью до 1 Гбит/с.

Компания Elektrilevi является крупнейшим предприятием распределительной сети в Эстонии, управляющим приблизительно 60 000 километров линий электропередачи и 24 000 подстанций. Кроме этого компания Elektrilevi оказывает ряд услуг открытого рынка, крупнейшими из которых в настоящее время являются управление уличным освещением Таллинна и Тарту, где именно благодаря совместной эксплуатации инфраструктуры удалость повысить качество уличного освещения, оперативность исправления неполадок и значительно снизить административные расходы.