Эстония запретила эксплуатацию диких животных в цирках

Сегодня в Рийгикогу в третьем и последнем чтении прошел законопроект, который запрещает эксплуатацию диких животных в цирках, сообщает MTÜ Loomus.

Организация по защите животных MTÜ Loomus и движение в защиту прав животных Loomade Nimel благодарят всех политиков, проголосовавших за данный законопроект, а также комиссию Рийгикогу по сельской жизни, зоозащитные организации и других сторонников, благодаря которым сегодня Эстония может отмечать самую большую победу в истории движения в защиту животных.

"Решение Рийгикогу можно считать значимым именно потому, что в будущем это затронет жизнь многих животных", — пояснила руководитель Loomus Кадри Таперсон. "На самом деле сегодня защитники животных выполнили обещание, данное после гибели слона Меди в 2013 году. Именно после этого трагического события начались переговоры между защитниками животных и государственными ведомствами относительно запрета на эксплуатацию диких животных в цирке", — сказала Таперсон.

По словам Аниты Юрсон, пресс-секретаря Движения в Защиту Животных, сегодняшнее решение Рийгикогу имеет огромное значение и показывает, что Эстония движется в сторону более заботливого общества. "Благодаря этому закону в дальнейшем дикие животные в цирках не должны будут больше страдать от неподходящих условий содержания и методов дрессировки. Естественно мы будем продолжать работу с целью достичь новых успехов в области защиты прав животных", — сообщила Юрсон.

За законопроект проголосовали 83 членов.

Данным законопроектом уточняются положения, связанные с эксплуатацией животных на выставках, соревнованиях, ярмарках, аукционах или других общественных мероприятиях с привлечением животных. На данных мероприятиях разрешено использовать виды и подвиды животных, рождённых в искусственных условиях, чьи свойственные виду поведенческие привычки или образ жизни позволяют это делать без угрозы здоровью животного. Список разрешённых видов и подвидов животных устанавливает отдельным постановлением министр сельской жизни.

Loomus и Loomade nimel продолжают работу с целью запрета эксплуатации всех животных в цирках.