Эстония занимает третье место в мире по числу руководителей-женщин

Сегодня эксперты исследовательской фирмы Kantar Emor и представляющей аудиторские, бухгалтерские и консультационные услуги компании Grant Thornton представили результаты глобального исследования ”Женщины в бизнесе 2017”.

Исследование проводили в 36 государствах, и Эстония, в которой доля руководителей-женщин составляет 40%, заняла третье место. Эстонию опередили Россия (47%) и Индонезия (46%).

”Страны Балтии и Восточная Европа находятся в первых рядах по числу женщин среди руководителей”, — сказала партнер Grant Thornton Baltic Анастасия Боровая. ”Существует много причин, по которым женщины в Эстонии активны на рынке труда и часто занимают высокие должности: исторически так сложилось, что они привыкли ходить на работу, к тому же, государственная семейная политика позволяет беспрепятственно выйти на работу после декрета, а все больше предприятий придают значение т.н мягкими ценностям, в формировании которых женщины играют ключевую роль”.

Читать еще

”В обществах с высоким благосостоянием женщины значительно меньше участвуют в руководстве предприятиями. Годами формировавшаяся модель ”мужчина — кормилец, женщина — хранительница очага” оставила свои следы. Наглядными примерами можно считать Германию, где руководителей-женщин всего 18%, и Великобританию — 19%. Патриархальный склад мышления особенно заметен в Японии (7%), Аргентине (15%) и Индии (17%)”, — рассказала Анастасия Боровая.

Ведущий партнер Grant Thornton Мати Ныммисте подчеркнул, что один лишь гендерный подход к управлению предприятиями не гарантирует успех. ”В тех государствах, где в правлениях компаний установлены гендерные квоты — например, Франция и Великобритания — не наблюдается рост числа женщин-руководителей. Успех обеспечивает прежде всего разнообразие, в котором важны все факторы: пол, возраст, образование, опыт и культурный багаж. Многообразие играет большую роль в снижении рисков”.

”Стереотипный подход — это всегда человеческий фактор, и это очень сложно искоренить. К сожалению, с этим связана опасность двойных стандартов, когда женщинам позволено одно поведение, а мужчинам — другое: осмотрительного мужчину считают мямлей, а повышающую голос женщину — слишком агрессивной”, — сказала эксперт по поведенческим моделям Emor Хейди Рейнсон. ”40% руководителей — женщины, но среди управляющих высшего звена их всего 5%. Это может указывать на то, что от топ-руководителей стереотипно ожидают мужского поведения. Например, (излишнюю) самоуверенность связывают с компетентностью”.

Исследование ”Женщины в бизнесе 2017” проводили в 36 странах с октября по декабрь 2016. В рамках исследования опросили 5526 топ-руководителей.