Эстония является одним из лидеров Европы по количеству женщин в руководстве

Eurostat обнародовал статистику по доле женщин в руководстве компаний, имеющих более 9 работников, сообщают "Деловые Ведомости".

У Эстонии один из самых высоких показателей: наша страна занимает 4-е место по этому параметру. 9721 менеджер в нашей стране являются женщинами — 42% от всего количества руководителей.

Самая большая доля (53%) женщин наблюдалась в Латвии. Самое консервативное бизнес-сообщество находится в Германии, Италии и на Кипре: всего 22% руководящего состава предприятий этих стран являются женщинами.