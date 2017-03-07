07.03.2017, 07:15

Эстония является одним из лидеров Европы по количеству женщин в руководстве

 (21)
rus.delfi.ee
EST
Motivatsioonikiri
MotivatsioonikiriFoto: Shutterstock

Eurostat обнародовал статистику по доле женщин в руководстве компаний, имеющих более 9 работников, сообщают "Деловые Ведомости".

У Эстонии один из самых высоких показателей: наша страна занимает 4-е место по этому параметру. 9721 менеджер в нашей стране являются женщинами — 42% от всего количества руководителей.

Самая большая доля (53%) женщин наблюдалась в Латвии. Самое консервативное бизнес-сообщество находится в Германии, Италии и на Кипре: всего 22% руководящего состава предприятий этих стран являются женщинами.

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