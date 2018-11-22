Эстония вылетела из пятерки: по мнению Ансипа, это ненормально

”Для Эстонии ненормально, что ее финансы уже не в порядке, что мы опустились до второй группы и уже не входим в первую. Сейчас, когда для экономики хорошее время, не подобает балансировать на грани соответствия правилам и их нарушения”, — заявил Ансип.

”В хорошие времена нужно готовиться к худшим временам. Понижение до второй группы означает, что мы не готовимся к ним. Я считаю, что это большая ошибка”, — добавил он.

В 2017 году Эстония находилась в числе тех пяти стран, бюджетный план которых соответствовал правилам.