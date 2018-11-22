Эстония вылетела из пятерки: по мнению Ансипа, это ненормально

Согласно рапорту Еврокомиссии бюджетные планы десяти стран соответствуют нормам стабильности и роста, то есть бюджетным правилам. Эстонии в этом списке не оказалось, теперь она входит во вторую группу, в которой бюджетная стратегия в общем соответствует требованиям, и это, по мнению вице-президента Еврокомиссии Андруса Ансипа, ненормально.
”Для Эстонии ненормально, что ее финансы уже не в порядке, что мы опустились до второй группы и уже не входим в первую. Сейчас, когда для экономики хорошее время, не подобает балансировать на грани соответствия правилам и их нарушения”, — заявил Ансип.
”В хорошие времена нужно готовиться к худшим временам. Понижение до второй группы означает, что мы не готовимся к ним. Я считаю, что это большая ошибка”, — добавил он.
В 2017 году Эстония находилась в числе тех пяти стран, бюджетный план которых соответствовал правилам.