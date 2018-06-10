Эстония вошла в топ-10 стран въездного туризма в Россию, Латвия и Литва в 20-ке

Агентство ТурСтат проанализировало данные по въездным поездкам в Россию за I квартал 2018 года.

Число туристических поездок из Эстонии в Россию составило 88 тысяч, на 6% больше, чем за первые три месяца прошлого года.

Въездной туризм в Россию в этом году растет за счет туристов из стран Юго-Восточной Азии и стран Евросоюза.

Общее число въездных туристских поездок иностранных граждан в Россию за первые три месяца этого года составило 4,3 млн, а за прошлый год — более 24 млн.

Самые популярные страны въездного туризма 2018 (по числу въездных туристских поездок за 3 мес. 2018 г):