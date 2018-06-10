Эстония вошла в топ-10 стран въездного туризма в Россию, Латвия и Литва в 20-ке

Украина, 1,556 тыс. (-1%) *
Казахстан, 656 тыс. (0%)
Китай (КНР), 216 тыс. (+18%)
Финляндия, 204 тыс. (-13%)
Азербайджан, 193 тыс. (+7%)
Польша, 163 тыс. (-14%)
Армения, 122 тыс. (-7%)
Республика Молдова, 111 тыс. (+4%)
Абхазия, 105 тыс. (+14%)
Киргизия, 88 тыс. (+6%)
Эстония, 88 тыс. (+6%)
Монголия, 76 тыс. (-7%)
Германия, 58 тыс. (+9%)
Латвия, 58 тыс. (+2%)
Таджикистан, 53 тыс. (-39%)
Литва, 46 тыс. (-12%)
Узбекистан, 41 тыс. (-59%)
Республика Корея, 34 тыс. (+48%)
Франция, 32 тыс (+7%)
Южная Осетия, 29 тыс. (+2%)
Израиль, 27 тыс. (+17%)
Италия, 27 тыс. (+4%)
Великобритания, 20 тыс. (+5%)
США, 19 тыс. (-5%)
Турция, 19 тыс. (+27%)
Беларусь, 15 тыс. (-5%)
Грузия, 15 тыс. (+36%)
Япония, 13 тыс. (0%)
Сербия, 11 тыс. (0%)
Испания, 10 тыс. (+25%)
Нидерланды, 10 тыс. (+11%)
Таиланд, 10 тыс., (+43%)
Вьетнам, 9 тыс. (+29%)
Норвегия, 9 тыс. (-10%)
Чехия, 7 тыс. (0%)
Австрия, 7 тыс. (0%)
Швейцария, 6 тыс. (0%)
Швеция, 6 тыс. (0%)
Бельгия, 5 тыс. (0%)
Греция, 5 тыс. (+25%)
Иран, 5 тыс. (+25%)
Куба, 5 тыс. (+25%)
Болгария, 4 тыс. (0%)
Бразилия, 4 тыс. (+33%)
Венгрия, 4 тыс. (+33%)
Австралия, 3 тыс. (+50%)
Дания, 3 тыс. (0%)
Канада, 3 тыс. (0%)
Румыния, 3 тыс.
Словакия, 3 тыс. (0%)
Аргентина, 2 тыс.
Гонконг, 2 тыс.
Ирландия, 2 тыс.
Португалия, 2 тыс. (+100%)
Словения, 2 тыс. (0%)
Хорватия, 2 тыс.
* В скобках указано изменение числа въездных туристских поездок за I квартал 2018 (первые 3 месяца 2018 года) по сравнению с первыми 3 месяцами 2017 года.