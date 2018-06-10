10.06.2018, 12:38

Эстония вошла в топ-10 стран въездного туризма в Россию, Латвия и Литва в 20-ке

 (6)
rus.delfi.ee
EST 1
Mees Narva piiripunktis
Mees Narva piiripunktisFoto: Ilmar Saabas

Агентство ТурСтат проанализировало данные по въездным поездкам в Россию за I квартал 2018 года.

Число туристических поездок из Эстонии в Россию составило 88 тысяч, на 6% больше, чем за первые три месяца прошлого года.

Въездной туризм в Россию в этом году растет за счет туристов из стран Юго-Восточной Азии и стран Евросоюза.

Общее число въездных туристских поездок иностранных граждан в Россию за первые три месяца этого года составило 4,3 млн, а за прошлый год — более 24 млн.

Самые популярные страны въездного туризма 2018 (по числу въездных туристских поездок за 3 мес. 2018 г):

Украина, 1,556 тыс. (-1%) *
Казахстан, 656 тыс. (0%)
Китай (КНР), 216 тыс. (+18%)
Финляндия, 204 тыс. (-13%)
Азербайджан, 193 тыс. (+7%)
Польша, 163 тыс. (-14%)
Армения, 122 тыс. (-7%)
Республика Молдова, 111 тыс. (+4%)
Абхазия, 105 тыс. (+14%)
Киргизия, 88 тыс. (+6%)
Эстония, 88 тыс. (+6%)
Монголия, 76 тыс. (-7%)
Германия, 58 тыс. (+9%)
Латвия, 58 тыс. (+2%)
Таджикистан, 53 тыс. (-39%)
Литва, 46 тыс. (-12%)
Узбекистан, 41 тыс. (-59%)
Республика Корея, 34 тыс. (+48%)
Франция, 32 тыс (+7%)
Южная Осетия, 29 тыс. (+2%)
Израиль, 27 тыс. (+17%)
Италия, 27 тыс. (+4%)
Великобритания, 20 тыс. (+5%)
США, 19 тыс. (-5%)
Турция, 19 тыс. (+27%)
Беларусь, 15 тыс. (-5%)
Грузия, 15 тыс. (+36%)
Япония, 13 тыс. (0%)
Сербия, 11 тыс. (0%)
Испания, 10 тыс. (+25%)
Нидерланды, 10 тыс. (+11%)
Таиланд, 10 тыс., (+43%)
Вьетнам, 9 тыс. (+29%)
Норвегия, 9 тыс. (-10%)
Чехия, 7 тыс. (0%)
Австрия, 7 тыс. (0%)
Швейцария, 6 тыс. (0%)
Швеция, 6 тыс. (0%)
Бельгия, 5 тыс. (0%)
Греция, 5 тыс. (+25%)
Иран, 5 тыс. (+25%)
Куба, 5 тыс. (+25%)
Болгария, 4 тыс. (0%)
Бразилия, 4 тыс. (+33%)
Венгрия, 4 тыс. (+33%)
Австралия, 3 тыс. (+50%)
Дания, 3 тыс. (0%)
Канада, 3 тыс. (0%)
Румыния, 3 тыс.
Словакия, 3 тыс. (0%)
Аргентина, 2 тыс.
Гонконг, 2 тыс.
Ирландия, 2 тыс.
Португалия, 2 тыс. (+100%)
Словения, 2 тыс. (0%)
Хорватия, 2 тыс.

* В скобках указано изменение числа въездных туристских поездок за I квартал 2018 (первые 3 месяца 2018 года) по сравнению с первыми 3 месяцами 2017 года.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕО DELFI: Константин Васильев рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2018 и кому больше всего нужна победа

10.06.2018
9 июня состоялась товарищеская встреча между Эстонией и участником Чемпионата Мира сборной Марокко. Команда Васильева проиграла 1-3. После игры он объяснил, почему тренер выбрал оборонительную тактику 5-4-1 и свою стычку с игроком Марокко Буссуфа. Также рассказал, кому больше всего нужна победа в России этим летом. Смотрите интервью специально для Delfi.
Подробнее

ФОТО и ВИДЕО: Высадку американского десанта в Латвии внезапно прервал пожар

10.06.2018
В Латвии на полигоне в Адажи в рамках международных военных учений Swift Response-2018 из самолетов была проведена высадка десанта военнослужащих США, а также сброшены платформы с экипировкой, одна из которых воспламенилась, пишет rus.delfi.lv.
Подробнее


Лидеры G7 договорились сообща вводить санкции против России

10.06.2018
Лидеры стран "Большой семерки" (G7), куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, согласовали итоговое коммюнике саммита, завершившегося на канадском курорте Ла Мальбе в провинции Квебек. Значительное внимание в документе оказалось уделено противодействию внешней политике Российской Федерации.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?
Когда экономика процветает, зарплаты растут и семьи могут позволить себе всё больше, неизбежно может создаться впечатление, что всё это будет продолжаться вечно, и ничего не может случиться. Однако суровая правда состоит в том, что семьи в Эстонии экономически очень уязвимы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: Российский паром ”Петербург” арестован в Эстонии за долги

10.06.2018
Власти Эстонии арестовали паром ”Петербург”, принадлежащий российской компании ”Блэксия Ферри и Инвестиции”. Об этом сообщил капитан судна Николай Шашков, пишет Федеральное агентство новостей.
Подробнее

В заповеднике Пальяссааре свернули шею шестерым лебедятам

10.06.2018
Вчера вечером Эстонский союз лесных животных сообщил на своей страничке в Facebook печальную новость. В заповеднике Пальяссааре обнаружено шесть убитых человеком лебедят. У птенцов были свернуты шеи.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police KING COBRA PL.14538JSBN/65A
219,- €
186,15 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
269,70 €
-20% Meeste käekell Police DAKAR PL.14003JS/02A
129,- €
103,20 €
-35% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBLB/02
219,- €
142,35 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100051
139,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Тереза Мэй готова ввести новые меры против России

10.06.2018
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о договоренности, достигнутой между лидерами стран на саммите G7 о готовности при необходимости принять решение о введении новых ограничительных мер против России, передает РИА "Новости".
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО DELFI: Средневековый замок в Латвии хотят превратить в футуристическое здание

10.06.2018
Руины средневекового замка в городе Валмиера в Латвии хотят восстановить необычным образом, добавив к каменным развалинам футуристические конструкции из стекла и металла. В здании-франкенштейне будет располагаться исторический музей.
Подробнее