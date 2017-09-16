Эстония — в лидерах по распространенности интернет-травли: что делать?

О том, что виртуальный мир несет угрозу здоровью тех, кто в нем ”живет”, много говорят. Особенно, когда речь заходит о подростках. Из опроса в рамках проекта „Targalt internetis” (”Безопасный интернет”), который с мая по октябрь 2016 года проводился Союзом защиты детей Эстонии, выяснилось, что более четверти школьников (27%) за последний год сталкивались с травлей в интернете, а 17% признались, что сами выступали в роли обидчиков.

Это значит, что наше ”электронное государство номер один” занимает лидирующую позицию в Северной Европе по распространенности интернет-травли, который еще называют кибербуллингом. Чтобы привлечь внимание к этому явлению, компания Telia в сотрудничестве с государственными и общественными организациями начала кампанию #Будьсмелым.

”Современные дети настолько продвинуты в пользовании социальными сетями и интернетом, что научились скрывать от родителей все свои шаги в интернете (чистят кэш, используют анонимайзеры и т.д.). Потому взрослым нужно самим понимать, что происходит в интернете и социальных сетях и объяснить ребенку, какие опасности его там могут подстерегать”, — сказала Ирина Кузина, руководитель по связям с общественностью Telia Eesti, посредством сообщения для прессы.

Чтобы лучше разобраться с тем, в какой форме может происходить виртуальная агрессия, изучите некоторые проявления кибербуллинга:

Самозванство. Преследователь притворяется жертвой, например, заводит от ее имени профиль в социальной сети, а затем распространяет информацию провокационного или оскорбительного содержания.

Виртуальная перепалка, флейм. Слово за слово, реплика за репликой, и вот уже разгорается свара, в которой не выбирают выражений. Там, где взрослый сумеет закрыть страницу и забыть, ребенок может почувствовать, что мир рушится, ведь оскорбительные комментарии о его внешности, характере, умственных способностях могут прочитать значимые для него люди.

Клевета. То есть распространение в сети оскорбительной и неправдивой информации — ”отфотошопленная” фотография, подделанные скриншоты якобы имевшей место переписки и другие способы оболгать и вывести из себя жертву кибербуллинга.

Преследование. Почти как в реальной жизни, только с использованием смартфона. Жертве присылают оскорбительные сообщения в мессенджерах и соцсетях, звонят и молчат в трубку. Подросток заметно нервничает при звуке пришедшего сообщения, его телефон нередко установлен на беззвучный режим, ему часто поздно звонят.

Изоляция. Сейчас практически у любого класса есть своя группа в социальных сетях или мессенджере. Если в нее сознательно не включают одного человека, удаляют из общей переписки, стирают его сообщения в общих чатах, он быстро становится изгоем.

Подробные рекомендации о том, что может сделать сам ребенок, родитель и учитель, чтобы предотвратить или справиться со случаем кибербуллинга, читайте на www.budsmelim.ee. До конца октября здесь же можно получить анонимную онлайн-консультацию специалистов Lasteabi.