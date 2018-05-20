20.05.2018, 11:31

Эстония увеличила рыночную долю своего экспорта в Северных странах

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EurodFoto: Madis Veltman

Северные страны для эстонских предприятий являются важным экспортным рынком, сообщает Swedbank. В прошлом году в Финляндию, Швецию, Норвегию и Данию было направлено 39% эстонского экспорта, в том числе 44% экспорта товаров. Один лишь финский рынок составляет примерно пятую часть нашего экспорта.

В прошлом году товары из Эстонии в Финляндию возили 1775 предприятий (с годовым экспортным оборотом более 130 000 евро), то есть примерно четверть всех предприятий — экспортёров. По Швеции соответствующие цифры были 1133 и 15%, по Норвегии 1074 и 15%, а в Данию вывозили свои товары из Эстонии 536 предприятий или 7% из всех экспортирующих товары предприятий. По количеству предприятий для этих четырех стран — одни и те же одинаковые пять крупнейших групп экспортируемых товаров: машины и оборудование, изделия из древесины, пластмасс и черных металлов, мебель и электрооборудование.

Экспорт в Финляндию отличается самым большим разнообразием товаров

Чем лучше экспорт рассредоточен по государствам, а также по видам товаров и услуг, тем ниже риски. Наибольшим разнообразием отличается экспорт эстонских товаров в Финляндию. В прошлом году доля первых пяти крупнейших товаров, из экспортируемых в Финляндию 1210 товаров составила 21%. При этом доли товаров равномерно распределены (например, доля крупнейшего из товаров — специфических деталей машин — была лишь 4,6% от идущего в Финляндию экспорта). Доля пяти крупнейших видов товаров, отправляемых в Норвегию и Швецию, составила 46%. При этом, например, доля мобильного оборудования, в экспорте товаров в Швецию составила 31%, а доля сборных строений, отправляемых в Норвегию, составила 20% экспорта в эту страну. Экспорт в Данию был очень концентрированным. Доля пяти крупнейших товаров составила 61% всех экспортируемых в эту страну товаров. При этом 30% экспорта приходилось на дрова.

При экспорте в Северные страны в основном используется евро

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Обменный курс SEK и NOK по отношению к евро относительно мало влияет на экспорт в Швецию и в Норвегию, и он скорее связан с конкретными товарами. В прошлом году в экспортных сделках шведская крона использовалась в 7% случаев (евро же — в 92%), при экспорте в Норвегию норвежская крона использовалась в 11% случаев, евро же — в 87% сделок. При экспорте в Северные страны в прошлом году евро использовался в среднем в 95% сделок.

Конвергенция цен с Северными странами заставляет предприятия ещё больше заниматься развитием продуктов и повышением производительности

Продолжавшийся долгое время рост затрат на рабочую силу, превышавший рост производительности труда, ухудшил ценовую конкурентоспособность эстонских предприятий. И хотя разрыв между расходами на рабочую силу и производительностью уменьшился, это означает, что снижение ценовой конкурентоспособности предприятий лишь замедлилось.

Средний уровень цен в Эстонии постепенно приближался к этому показателю Северных стран, но разница по-прежнему велика. В наибольшей мере произошла конвергенция цен в Эстонии с уровнем цен в Финляндии. В прошлом году уровень эстонских цен по предварительным данным составил 61% от цен в Финляндии. Но больше всего наши цены ”отстают” от норвежских. В прошлом году эстонские цены составляли примерно 50% от норвежских. Цены на товары по сравнению со средними ценами примерно на 11 процентных пунктов ближе, а цены на услуги примерно на столько же дальше по сравнению со средними ценами соответствующего государства. На длительном отрезке времени добавленная стоимость товаров росла, что, как минимум, частично компенсировало снижение ценовой конкурентоспособности. Конвергенция цен означает, что преимущества низких цен на товары и услуги Эстонии уменьшаются, а кое-где уже исчезли. Это, в свою очередь, заставляет предприятия еще усерднее заниматься развитием продукции и повышением производительности.

Эстония нарастила рыночную долю своего экспорта в Северных странах

Несмотря на снижение ценовой конкурентоспособности, рыночная доля экспортируемых из Эстонии товаров во всех Северных странах за последние 10 лет увеличилась (в случае со Швецией — если из экспорта исключить оборудование мобильной связи, влияние которого очень велико). Для сохранения экспортного рынка многие предприятия должны были мириться со снижением прибыли.

Северные страны по-прежнему являются для эстонских экспортеров самыми важными новыми целевыми рынками

По данным проведенного в этом году Swedbank исследования промышленности, три самых важных новых целевых рынка — Швеция, Финляндия и Норвегия. Дания — на 6 месте. Швецию считают самым популярным новым целевым рынком мебельные, машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия; Финляндию — предприятия пищевой и мебельной промышленности, Норвегию — предприятия полиграфической, машиностроительной, металлообрабатывающей и мебельной промышленности.

Правда, в первом квартале этого года рост экспорта в Северные страны замедлился, но спрос в этих странах в ближайшее время должен сохраняться на достаточно высоком уровне

Рост оборота товарного экспорта за последние два квартала замедлился. Если рост экспорта в Финляндию оставался сильным, то экспорт товаров в Швецию (даже без учета оборудования мобильной связи) падает уже два квартала подряд. В первом квартале снизился также экспорт Эстонии в Норвегию.

Жилищное строительство прошло свой пик, и рост строительных инвестиций замедлился. Но при рассмотрении строительной деятельности в Северных странах надо иметь в виду, что численность населения в Швеции, Норвегии и Дании быстро растет, и в связи с этим спрос на новое жилье в отдаленной перспективе будет сохраняться. В связи с сильным спросом в мировой экономике, при более слабых строительных инвестициях, прочие инвестиции в частный сектор в ближайшее время сохранятся на высоком уровне. В Финляндии целый ряд крупных промышленных проектов требует роста инвестиций частного сектора, в Швеции в ближайшее время должен сохраниться сильный спрос на инвестиционные товары при высоких производственных издержках. В Норвегии рост нефтяных цен стимулирует производство нефти и газа, увеличивая соответствующие инвестиции.

Частное потребление домохозяйств в Северных странах остается источником сильного роста спроса и экономического роста. В следующем году рост частного потребления в Норвегии и Швеции может немного замедлиться из-за роста процентных ставок и цен. В Финляндии же потребление в ближайшее время будет поддерживаться сильным чувством уверенности, ростом зарплат и занятости. В то же время в среднесрочной перспективе риском является тот факт, что финны будут потреблять за счёт снижения своих накоплений. В Дании потребление поддерживается за счет роста реальной зарплаты и занятости, однако накопления домохозяйств велики, что указывает на сохранение сильного спроса и в ближайшей перспективе.

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