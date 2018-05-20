Эстония увеличила рыночную долю своего экспорта в Северных странах

Чем лучше экспорт рассредоточен по государствам, а также по видам товаров и услуг, тем ниже риски. Наибольшим разнообразием отличается экспорт эстонских товаров в Финляндию. В прошлом году доля первых пяти крупнейших товаров, из экспортируемых в Финляндию 1210 товаров составила 21%. При этом доли товаров равномерно распределены (например, доля крупнейшего из товаров — специфических деталей машин — была лишь 4,6% от идущего в Финляндию экспорта). Доля пяти крупнейших видов товаров, отправляемых в Норвегию и Швецию, составила 46%. При этом, например, доля мобильного оборудования, в экспорте товаров в Швецию составила 31%, а доля сборных строений, отправляемых в Норвегию, составила 20% экспорта в эту страну. Экспорт в Данию был очень концентрированным. Доля пяти крупнейших товаров составила 61% всех экспортируемых в эту страну товаров. При этом 30% экспорта приходилось на дрова.

При экспорте в Северные страны в основном используется евро

Обменный курс SEK и NOK по отношению к евро относительно мало влияет на экспорт в Швецию и в Норвегию, и он скорее связан с конкретными товарами. В прошлом году в экспортных сделках шведская крона использовалась в 7% случаев (евро же — в 92%), при экспорте в Норвегию норвежская крона использовалась в 11% случаев, евро же — в 87% сделок. При экспорте в Северные страны в прошлом году евро использовался в среднем в 95% сделок.

Конвергенция цен с Северными странами заставляет предприятия ещё больше заниматься развитием продуктов и повышением производительности

Продолжавшийся долгое время рост затрат на рабочую силу, превышавший рост производительности труда, ухудшил ценовую конкурентоспособность эстонских предприятий. И хотя разрыв между расходами на рабочую силу и производительностью уменьшился, это означает, что снижение ценовой конкурентоспособности предприятий лишь замедлилось.

Средний уровень цен в Эстонии постепенно приближался к этому показателю Северных стран, но разница по-прежнему велика. В наибольшей мере произошла конвергенция цен в Эстонии с уровнем цен в Финляндии. В прошлом году уровень эстонских цен по предварительным данным составил 61% от цен в Финляндии. Но больше всего наши цены ”отстают” от норвежских. В прошлом году эстонские цены составляли примерно 50% от норвежских. Цены на товары по сравнению со средними ценами примерно на 11 процентных пунктов ближе, а цены на услуги примерно на столько же дальше по сравнению со средними ценами соответствующего государства. На длительном отрезке времени добавленная стоимость товаров росла, что, как минимум, частично компенсировало снижение ценовой конкурентоспособности. Конвергенция цен означает, что преимущества низких цен на товары и услуги Эстонии уменьшаются, а кое-где уже исчезли. Это, в свою очередь, заставляет предприятия еще усерднее заниматься развитием продукции и повышением производительности.

Эстония нарастила рыночную долю своего экспорта в Северных странах

Несмотря на снижение ценовой конкурентоспособности, рыночная доля экспортируемых из Эстонии товаров во всех Северных странах за последние 10 лет увеличилась (в случае со Швецией — если из экспорта исключить оборудование мобильной связи, влияние которого очень велико). Для сохранения экспортного рынка многие предприятия должны были мириться со снижением прибыли.

Северные страны по-прежнему являются для эстонских экспортеров самыми важными новыми целевыми рынками