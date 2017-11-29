Эстония стала одной из самых безналичных стран Европы

Эстония вошла в число государств зоны евро, быстрее всего избавляющихся от купюр и монет в обиходе: больше половины каждодневных покупок жители этой балтийской страны оплачивают бановскими карточками или другими безналичными способами.



Исследование, проведенное Европейским центральным банком, показало, что лидерами в процессе перехода от наличных денег к более современным средствам оплаты в зоне евро являются страны Бенилюкса, Эстония и Финляндия.



В Нидерландах доля покупок, совершенных домохозяйствами без использования наличных, в 2016 году составила 55%, в Эстонии — 52%; третье место заняла Финляндия, где 46 из каждых 100 сделок в так называемых "точках продаж" (point of sale, POS) были совершены при помощи банковских карточек, электронных кошельков, мобильных телефонов и других безналичных средств оплаты.



Если считать стоимость покупок, а не их количество "в разах", то в Нидерландах на безналичный расчет приходится 73% розничного оборота товаров и услуг, а в Эстонии, Бельгии, Люксембурге и Финляндии — почти 70%.

Южные страны еврозоны от Португалии до Кипра, а также Германия пока предпочитают рассчитываться по старинке: там за наличные совершается 80-90% покупок.



Выбивается из строя "южан" лишь Франция: там на наличные приходится более двух третей всех покупок, но зато всего чуть больше четверти их стоимости. То есть, за всякую мелочь французы по-прежнему платят бумажками и монетками, но большинство мало-мальски значительных покупок оплачивают безналичными способами.



Доля наличных денег в последние годы сокращается почти в всем мире, а лидерами тут выступают вовсе не страны зоны евро.

Швеция, которая входит в Евросоюз, но сохранила свою крону, уже почти полностью избавилась от этой кроны в ее физических формах. Доля купюр и монет в повседневных расчетах в этой стране в прошлом году приблизилась к нулю, составив, по разным оценкам, 1% или 2%.



Британия — тоже (пока) страна Евросоюза с собственной валютой — сильно отстает от Швеции. но все же входит в десятку самых "безналичных" стран мира: доля покупок за наличные фунты здесь уже меньше 40% и быстро сокращается.



В России доля безналичных расчетов в быту растет быстро, на несколько процентных пунктов в год, и россияне по этому показателю уже обошли итальянцев, греков, киприотов и других южноевропейцев.