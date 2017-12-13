Эстония присоединилась к глобальной блокчейн-экономике

В Эстонии объявлено о осоздании Агентства для увеличения рынка крипто-капитала для поддержания в стране роста местной экономики. Основной целью проекта является привлечение в Эстонию значительных финансовых ресурсов и дальнейшее повышение статуса Эстонии в качестве лидера в области технологий и инноваций.

Общая капитализация глобального крипто-рынка в начале 2017 года была равна ВВП Эстонии, но сегодня она выросла в 25 раз! Несмотря на то, что многие страны объявили о своих намерениях по реализации технологии Blockchain, Эстония идет на шаг впереди, базируясь на своем общепризнанном в мире опыте дигитализации госсектора и E-government решений.

Организаторы проекта представили свои планы на различных государственных уровнях управления, получив одобрения и поддержку проекта. На встрече с депутатом парламента и Генеральным секретарем Центристской партии Михаилом Корбом организаторы проекта обсудили растущую роль цифровой экономики, а также необходимость как можно более быстрого введения законодательной регуляции в данной, быстро развивающейся, сфере. По словам Михаила Корба, Эстония имеет имидж государства, поддерживающего инновации и новые технологии, что бесспорно позитивно скажется на успешной реализации проекта и поможет привлечению дополнительных инвестиций в реальный сектор экономики Эстонии.

Для реализации проекта будет сформирована новая структура, включающая в себя некоммерческую организацию TekenEST SA и коммерческую TokenEST OÜ. TokenEST OÜ будет ответственна за оперативную работу. TekenEST SA — за стратегическое планирование и реализацию государственных программных установок.

Для обеспечения корректности создается система регулирования и контроля.

Проводится всесторонний финансовый, технологический, менеджмент и маркетинговый аудит проектов ICO. Рассматривается история компаний и их учредителей, деловая репутация, прозрачность и корректность ведения финансовой отчетности.

Ниже приведен список основных функций новой формирующейся структуры:

- Продвижение юрисдикции Эстонии на международных выставках и в прессе;

- Консультирование ICOпроектов;

- Помощь с запуском стартапов на платформе Token EST;

- Предоставление технических решений и сервисов;

- Проведение образовательной деятельности, направленной на развитие Эстонии;

- Открытие биржи для обеспечения ликвидности крипто-активов.

- Предоставление финансирования проектам, успешно прошедшим Due Diligence

Для реализации проекта в январе 2018 года будет запущено ICO TokenEST.

Финансирование будет сосредоточено на привлечении в Эстонию внешнего капитала, с целью получения 30 миллионов евро для реализации данной стратегии.

Успешной реализации проекта будет способствовать государственная и политическая поддержка. Официальный блокчейн-партнер проекта — австралийская компания LaborXPtyLtd, которая также будет выступать советником в будущей стратегии по трудоустройству в новой блокчейн-экономике и в этом проекте.