Эстония потратит 75 миллионов евро на военную технику

Центр оборонных инвестиций объявил закупку автоматического огнестрельного оружия и его дополнительного оборудования для Сил обороны.

Цель закупки — приобрести новые автоматы калибра 5,566 мм и 7,62 мм для первой и второй пехотной бригады. В закупку включены кроме Сил обороны также министерство юстиции и Департамент полиции и погранохраны, которым также нужно новое оружие.

Согласно планируемому договору закупки,Центр оборонных инвестиций в течение 2018-2021 годов приоритет почти 29 000 единиц автоматического огнестрельного оружия, а рамочное соглашение позволит до 2024 года закупить дополнительные 18 000 единиц. То есть, всего до 29 000 единиц оружия.

Максимальная предполагаемая стоимость закупки составляет 75 миллионов евро. Данная закупка является одной из самых масштабных и важных за следующий десяток лет.