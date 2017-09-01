Эстония потеряет 35 млн евро евродотаций из-за ускорения экономического роста

Поскольку рост экономики Эстонии в последние годы опережал прогнозы, объем выделяемых ей Европейским союзом дотаций будет сокращен на 1% или на 35,4 млн евро.

Соответствующие изменения в программе использования структурных фондов Европейского союза были утверждены в четверг, 31 августа, на заседании правительства Эстонии, сообщает rus.err.ee.

В сообщении правительства отмечается, что Европейская комиссия периодически пересматривает распределение дотаций между странами-членами ЕС, чтобы деньги использовались максимально целевым образом, помогая уменьшать разрыв между богатыми и бедными странами внутри сообщества.

Поскольку экономика Эстонии в 2013-2015 годах росла быстрее прогнозов, сделанных в 2012 году, то в соответствии с соглашением о партнерстве объем выделяемых Эстонии в период 2014-2020 годов средств будет сокращен на 1% или на 35,4 млн евро.

Такое решение было принято в 2016 году Европейской комиссией по результатам сопоставления фактических показателей экономического развития за 2013-2015 годы (динамика ВВП и ВНП, уровень занятости населения) со сделанным в 2012 году прогнозом.