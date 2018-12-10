Эстония обогнала Россию в рейтинге эффективности госрасходов

Для построения рейтинга эксперты использовали макроэкономические данные за пятилетний период после глобального кризиса — с 2010 по 2015 год. Помимо России в него вошли 14 стран Евросоюза (Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Греция), восемь развивающихся стран (Бразилия, Мексика, Чили, Индия, Индонезия, Таиланд, Турция, Уругвай) и две республики бывшего СССР (Азербайджан и Казахстан). При составлении выборки во ВШЭ ориентировались на уровень ВВП по паритету покупательной способности: для стран из рейтинга он составил от $5 тыс. до $31 тыс. со средним значением $21,4 тыс.

Для оценки эффективности бюджетных расходов авторы анализировали траты на образование, здравоохранение и госуправление (по ним наиболее доступны данные для анализа). Они использовали сведения Всемирного банка, Всемирного экономического форума и результаты Международной программы по оценке образовательных достижений (PISA, ее проводит ОЭСР). Среди рассматриваемых показателей:

размер расходов по направлениям относительно ВВП;

детская смертность;

продолжительность жизни;

уровень коррупции;

избыточность государственного регулирования;

качество судебной системы;

защита прав собственности;

качество образовательной системы;

результаты тестирования учеников по PISA.

В результате подсчетов Россия со Словакией делят 19–20-е места. Интегральный показатель результативности, который учитывает эффективность трат и на образование, и на здравоохранение, и на госуправление, составил 0,88. Лидерами рейтинга стали Эстония (1,41), Кипр (1,32), Словения (1,29), Португалия (1,23) и Чехия (1,18). В аутсайдерах рейтинга — Бразилия, Азербайджан, Мексика, Болгария и Индия. Казахстан и Турция, крупные российские партнеры, заняли 14-е и 18-е места соответственно.

Низкое место России авторы объясняют невысокими оценками по результативности госуправления, показателям детской смертности и низкой продолжительности жизни. Позиции России ниже среднего и по индикаторам коррупции, независимости судебной системы, соблюдению прав собственности. Эффективность в образовании, наоборот, выше среднего.

Бюджет как фактор стабильности

Чтобы оценить еще один показатель — макроэкономическую результативность бюджетов разных стран, экономисты в своей модели учитывали следующие факторы:

инфляция;

темпы роста экономики и их стабильность;

индекс Джини (наиболее распространенный индикатор неравенства);

уровень безработицы.

Первое место в рейтинге занимает Индонезия — индикатор результативности расходов бюджета у нее составил 1,76. У Таиланда и Индии, также вошедших в топ-3, он составил 1,7 и 1,45 соответственно. Результат России, занявшей 22-е место, — 0,71. Более низкие позиции — у Хорватии (0,67), Бразилии (0,62) и Греции (0,54). Казахстан и Азербайджан занимают пятую и 16-ю строчку соответственно, Турция находится на 15-м месте.