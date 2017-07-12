Эстония на втором месте в ЕС по росту производства

Объем промышленного производства в Эстонии вырос в мае на 12,6% — это второй результат в Евросоюзе.

Лидером европейского роста является Румыния, чей объем производства вырос в мае на 14,6%, по сравнению с таким же периодом прошлого года. Далее идут Эстония (+12,6%), Чехия (10,7%) и Латвия (+9,8%), передают "Деловые Ведомости".

Что интересно, если сравнивать "месяц к месяцу", то есть, майские показатели с апрельскими, то здесь Эстония занимает уже третье место с конца. Объем промышленного производства в Эстонии в мае 2017 года упал на 0,3%, по сравнению с апрелем того же года — это 21-й результат в Евросоюзе.