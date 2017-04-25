Эстония может настоять на штрафе "Газпрому"

Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу придерживается мнения, что для улучшения положения Восточной Европы на газовом рынке недостаточно просто добавить концерну "Газпром" обязательства, Европейская комиссия по завершении делопроизводства должна назначить газовому концерну еще и штраф, передает rus.err.ee.

"Учитывая масштаб нарушения, Эстония считает, что делопроизводство следует закончить способом, который обеспечил бы возможность избежать злоупотребления монопольным положением, а затем назначить штраф. По оценке Эстонии, в данном случае взятие обязательств не является пропорциональным размерам нарушения, учитывая, что злоупотребление монопольным положением нанесло прямой экономический ущерб", — отмечается в письме министра юстиции Урмаса Рейнсалу в адрес Европейской комиссии, проект которого он представил правительству для утверждения.

В проекте письма министр отмечает, что в 2011 году у "Газпрома" в Эстонии, как и в других странах, было монопольное положение, поскольку отсутствовали другие цепочки поставок газа. После того, как в Клайпеде был построен терминал сжиженного природного газа, на рынке появилось альтернативное звено поставки, но, по словам Рейнсалу, "Газпром" по-прежнему является важной рыночной силой по импорту в Эстонию природного газа.

Если в 2014 году на долю "Газпрома" приходилось 99,9% импорта природного газа в Эстонию, то в 2015 году эта доля сократилась до уровня 80%, но к 2016 году вновь выросла до 93%.