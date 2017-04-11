Эстония и Киргизия заключили соглашение об упразднении двойного налогообложения

В понедельник министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер встретился со своим киргизским коллегой Эрланом Абдылдаевым и обсудил с ним укрепление двухсторонних отношений, в том числе в сфере инфотехнологий, а также отношения между Киргизией и ЕС. В результате встречи было подписано соглашение об упразднении двойного налогообложения.

”Мы высоко ценим сотрудничество с Киргизией как с самой развитой парламентской демократией региона”, — сказал Миксер, посоветовав своему коллеге продолжать реформы для продвижения и сохранения демократии.

”Регион Центральной Азии является важным и для Евросоюза и, безусловно, находится в зоне его внимания”, — заверил Миксер и добавил, что Эстония всячески поддерживает развитие отношений между Киргизией и ЕС.

”Мы продолжаем практику развития экономических отношений. Сегодня был подписан один из базовых документов между Эстонией и Киргизией — договор об упразднении двойного налогообложения. Это позитивно влияет на развитие эконом отношений, стирает налоговое бремя”, — сказал Delfi глава депутатской группы по парламентским связям с Киргизией Денис Бородич.

28 марта мэрия Бишкека подписала контракт на проектирование и строительство нового мусорного полигона. Договор был подписан между муниципальным предприятием ”Бишкекский санитарный полигон” и эстонской фирмой Ehitusfirma Rand Ja Tuulberg AS (Эстония). Стоимость сделки составляет 7,5 млн евро.

Бородич пояснил, что раньше при заключении подобных договоров фирмы платили налог в двух странах: в той, где зарегистрированы и в той, где выполняется заказ. После заключения межправительственного соглашения, фирмы будут платить налог в той стране, где был заключен договор.

По словам Бородича, это этот шаг двух стран позитивно повлияет на ведение бизнеса в целом.

Эрлан Абдылдаев сегодня встретился с ремьер-министром Юри Ратасом, министром иностранных дел Свеном Миксером, спикером Рийгикогу Эйки Нестором, и Денисом Бородичем.