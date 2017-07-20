Эстония и ЕС помогают Украине внедрять безопасную систему интероперабельности

Академия э-управления в рамках проекта EGOV4UKRAINE программы поддержки U-LEAD административной реформы в Украине осуществила поставку, благодаря чему эстонско-украинский консорциум предприятий в составе Cybernetica AS и Soft Xpansion Ukraine создаст в Украине надправительственную безопасную систему интероперабельности, сказано в пресс-релизе.

Система интероперабельности обеспечит государственным учреждениям и центрам обслуживания доступ к информации, находящейся в государственных регистрах, а значит, возможность быстро и качественно оказывать государственные услуги. Система интероперабельности будет внедрена к концу 2017 года.

По словам главы Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины Александра Рыженко, надправительственная система интероперабельности является основной инфраструктурой для поставки электронных услуг. ”Электронные услуги формируют экономическую жизнь Украины, повышают конкурентоспособность и предоставляют гражданам свободу выбора государственных услуг 24 часа в сутки 7 дней в неделю именно там, где им наиболее удобно, — сказал Рыженко. — Должно осуществляться движение данных, а не людей”.

Руководитель команды проекта EGOV4UKRAINE Академии э-управления Мари Педак сказала, что на базе надправительственной системы интероперабельности услуги гражданам будут предлагать более 500 украинских государственных центров обслуживания. Также системой интероперабельности будут пользоваться ведомства при создании электронных услуг. ”Развитие электронных услуг поможет правительству Украины уменьшить бюрократию и риск развития коррупции, поскольку обработка данных станет более прозрачной и быстрой”, — сказала Мари Педак.

Внедряемая в Украине система интероперабельности UXP (Unified eXchange Platform) — это дальнейшая разработка ”X-пути” /X-tee/, который используется в Эстонии с 2001 года и до сих пор работал бесперебойно. То же решение используются в Финляндии, Намибии и на Гаити.

По словам Рихо Курга, руководителя проекта из компании Cybernetica AS, внедряющей украинскую надправительственную систему интероперабельности, Украина — крупнейшее государство, которое к настоящему времени внедрило надправительственную систему. ”Для Cybernetica украинский проект — это примечательная разработка. UXP — это продукт с очень высоким потенциалом, а крупные проекты усиливают его еще больше. Для украинского проекта мы отдельно разрабатываем специфичную для украинского государства криптосистему, которая, несомненно, подарит нам ценный опыт”, — сказал Кург.

Поставку украинской надправительственной безопасной системы интероперабельности Академия э-управления осуществила весной 2017 года в рамках проекта EGOV4UKRAINE программы поддержки U-LEAD административной реформы в Украине. Проектом EGOV4UKRAINE руководит Академия э-управления. Поддерживают внедрение системы интероперабельности в Украине Европейский союз, а также шведские и эстонские программы сотрудничества в целях развития.

Академия э-управления — это консультационный и мозговой центр Эстонии, который занимается созданием и передачей знаний и лучших практик, касающихся электронного управления, электронной демократии, кибербезопасности и открытого информационного общества. Начиная с 2002 года Академия э-управления обучила 3500 служащих более чем из 60 стран, а также участвовала более чем в 60 международных проектах, направленных на развитие государств, самоуправлений и организаций.