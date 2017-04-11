Эстония и Азербайджан подписали межправительственный протокол об экономическом сотрудничестве

Министр государственного управления Михаил Корб принял участие в третьем заседании межправительственной комиссии Эстонии и Азербайджана в Баку. В рамках данного визита состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между двумя государствами с целью увеличения товарообмена через различные проекты сотрудничества.

”Отношения Эстонии и Азербайджана обладают огромным положительным потенциалом, который следует раскрывать постепенно, оптимально и в интересах обеих сторон”, — заявил министр Михаил Корб после завершения визита в Азербайджан. ”Эстонию там знают как маленькую, но очень умную страну, причем очень интересуются нашими решениями в области э-государства. Азербайджан последовал примеру Эстонии и внедрил ряд подобных решений, в том числе мобильную идентификацию. Теперь правительство ищет возможности для повышения уровня эффективности общественного и частного секторов посредством оказания э-услуг”.

На заседании межправительственной комиссии представители Азербайджана представили свою национальную стратегию для транспортно-логистического сектора, после чего было заключено трехстороннее соглашение между EVR Cargo, портом Палдиски и Азербайджанскими Железными Дорогами. ”Азербайджан расположен в стратегически важном регионе с транзитными коридорами Север-Юг и Восток-Запад. Я убежден в том, что уже скоро эстонским предприятиям откроются выгодные возможности доставлять товары через Азербайджан в Иран, затем в Индию. Транзитный коридор Север-Юг конкурирует с морским сообщением, обеспечивая в три раза более быструю доставку товаров”, — добавил министр государственного управления.

В рамках визита состоялся и азербайджано-эстонский бизнес-форум, который посетило свыше 50 местных предпринимателей, интересующихся деловыми связями с Эстонией. Презентация Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO) была посвящена интенсивному развитию местной предпринимательской среды и э-государства в последние годы. Выступавшие предприниматели отмечали, что упрощение процедур для бизнеса уже в ближайшее время будет способствовать наращиванию объемов двухстороннего товарообмена.

В ходе своего визита эстонский министр государственного управления встретился с президентом Азербайджана, премьер-министром, министром иностранных дел, министром образования и министром инфотехнологии и транспорта.

Эстонскую делегацию возглавлял министр государственного управления и в ее состав входил ряд чиновников Министерства финансов, Министерства экономики и путей сообщения и Министерства иностранных дел. Вместе с ними в Азербайджане побывала и группа из 8 эстонских предпринимателей.

Эстонская делегация прибыла в Азербайджан 5 апреля и отправилась домой 9 апреля.