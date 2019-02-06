Эстония хочет ввести пошлину на российскую электроэнергию

Российское и белорусское электричество поступает на рынок Nord Pool в основном через Финляндию и Литву. Согласно подсчетам Eesti Energia, в прошлом году Россия и Беларусь экспортировали в регион биржи Nord Pool через Литву и Финляндию свыше 13,3 тераватт-часов, что в полтора раза превышает общее потребление электричества в Эстонии в 2018 году. По сравнению с 2017 годом, объем российского электричества на рынке Северных и Балтийских стран вырос почти на 50%, пишет dv.ee.