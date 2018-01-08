08.01.2018, 18:50

Эстония — единственная страна ЕС, где упал ритейл


rus.delfi.ee
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Maxima uue kapluse avamine
Foto: Karin Kaljuläte

По ноябрьским данным Eurostat, Эстония — единственная страна ЕС, где упал объем розничной торговли, передают "Деловые Ведомости".

Объем ритейла снизился в ноябре в Эстонии на 1,2%, по сравнению с таким же месяцем прошлого года. По этому показателю наша страна занимает последнее 21-е место в ЕС (данных по 7 странам пока нет), являясь единственной, где розничная торговля не выросла.

Больше всего ритейл вырос в Румынии (10,9%), далее идут Польша (+7,6%) и Мальта (+7%).

В Латвии ритейл вырос на 4,8%, в Литве — на 5%, в Финляндии — на 3,2%, в Швеции — на 2,9%.

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